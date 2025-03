Maior complexo de baterias da Europa já está operacional na Escócia

O principal proprietário e operador do Reino Unido de baterias à escala da rede anunciou que o maior complexo de baterias da Europa, localizado em Blackhillock, na Escócia, já iniciou as operações comerciais.

A Zenobē, uma empresa especialista em armazenamento de baterias para frotas de veículos elétricos e à escala da rede, com sede no Reino Unido, anunciou, no dia 3 de março, o início das operações comerciais daquele que é o maior complexo de baterias da Europa, na Escócia.

Este complexo pioneiro está a ser lançado em duas fases, num total de 300 MW/600 MWh:

A primeira, composta por 200 MW, entrou no dia 3 de março em funcionamento; A segunda acrescentará 100 MW, em 2026.

Segundo o comunicado emitido pela empresa, a capacidade total do complexo é equivalente a alimentar mais de 3,1 milhões de casas, substancialmente mais do que todos os agregados familiares na Escócia, durante duas horas.

Além disso, a Zenobē informou que o complexo de baterias foi deliberadamente instalado entre Inverness e Aberdeen, de modo a fazer face ao congestionamento da rede dos centros eólicos offshore Viking (443 MW), Moray East (950 MW) e Beatrice (588 MW).

Baterias vão favorecer o ambiente e as carteiras dos consumidores

Este projeto reduz significativamente a quantidade de energia limpa desperdiçada e constitui um marco importante para a concretização da missão do governo do Reino Unido de ter uma rede elétrica líquida zero até 2030.

Mais do que ser o maior complexo de baterias da Europa, a unidade de Blackhillock será a primeira no mundo a fornecer Serviços de Estabilidade ao Operador Nacional do Sistema de Energia (em inglês, NESO) para tornar a energia renovável mais segura e fiável.

Além de outros parceiros, a EDF Wholesale Market Services será o fornecedor de Route to Market para o complexo, através da sua plataforma de negociação Powershift: combinada com os especialistas em otimização de baterias da Zenobē, esta criará mais flexibilidade na rede, essencial para reduzir o corte de energia eólica e acelerar a descarbonização da rede.

Desta forma, este complexo de baterias aumentará a fiabilidade do crescente sistema de energia renovável do Reino Unido e ajudará a reduzir as faturas dos consumidores em todo o país.

Prevê-se que a central poupe aos consumidores mais de 170 milhões de libras nos próximos 15 anos.

Hoje marca um momento crítico na jornada de energia limpa da Grã-Bretanha, pois a Zenobē adiciona mais de 30% à capacidade de armazenamento operacional de bateria na Escócia. O armazenamento em bateria tem um papel essencial a desempenhar na nossa transição para as energias renováveis, pelo que estou orgulhoso que a Zenobē e os nossos parceiros estejam a liderar o caminho ao lançar o maior e tecnicamente mais avançado complexo de baterias da Europa.

Disse James Basden, diretor e fundador da Zenobē, citado no comunicado da empresa.

Para o ministro da Energia, Michael Shanks, "instalações de baterias como esta estão a ajudar a armazenar a nossa energia limpa e excedente para reduzir a nossa dependência dos combustíveis fósseis - o que protegerá as famílias e aumentará a nossa segurança energética para sempre".

A Zenobē iniciou as suas operações em 2017 e emprega agora mais de 300 funcionários.