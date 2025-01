Huawei FreeClip estão disponíveis numa nova cor e com novas funcionalidades

Os Huawei FreeClip, os primeiros auriculares True Wireless Stereo (TWS) com tecnologia open-ear da Huawei, estão agora disponíveis em Rose Gold. Além da nova cor, este dispositivo apresenta novas funcionalidades inteligentes que tornam a sua utilização ainda mais prática e cómoda. A nova versão já está disponível em Portugal, na Huawei Store.

Disponíveis em preto, roxo, bege e agora rosa, os Huawei FreeClip dispõem de novas funcionalidades, como o Algoritmo de Graves Dinâmicos e os Controlos de Movimento da Cabeça.

Outra funcionalidade é o Lembrete de Queda, que notifica os utilizadores com um alerta suave se um auricular escorregar durante a utilização, para que o utilizador usufrua da sua música sem qualquer preocupação independentemente da atividade.

Além das novas funcionalidades, também as originais se mantêm, como os gestos personalizáveis, que possibilitam, por exemplo, aumentar e diminuir volume, atender e desligar chamadas, assim como ativar o assistente de voz no dispositivo emparelhado.

Leves e resistentes, os Huawei FreeClip caracterizam-se pelo seu design inovador C-Bridge, em formato de ear cuff, que combina uma estrutura ergonómica refinada com um mecanismo que privilegia o conforto, criando uma união perfeita entre estilo e praticidade.

A tecnologia Smart Wear Detection deteta e adapta instantaneamente o auricular ao ouvido esquerdo e direito. Graças ao reconhecimento inteligente da anatomia do ouvido, o dispositivo garante um ajuste ideal para uma utilização confortável.

Contam com a classificação IP54 de resistência à água e ao suor, o que torna este dispositivo apto para acompanhar os utilizadores durante os treinos físicos. Enquanto mergulham numa experiência sonora de elevada qualidade, os utilizadores conseguem ter consciência do ambiente à sua volta, o que é extremamente útil em contexto de corrida ou caminhada em áreas movimentadas.

No que diz respeito à autonomia da bateria, os auriculares asseguram até oito horas de utilização consecutiva e até 36 horas quando utilizados com o estojo de carregamento. Suportam a funcionalidade de carregamento rápido, que possibilita três horas de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento.