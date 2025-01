iPhone de ouro: plantel do Barça recebeu um presente antes da final da Supertaça de Espanha

Os jogadores do FC Barcelona receberam um presente, pouco antes de conquistarem o título da Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita. O International Data Group (IDG) presenteou a equipa com iPhones de ouro.

O Barça derrotou o Real Madrid, pela segunda vez consecutiva esta época, conquistando o título da Supertaça de Espanha, na Arábia Saudita.

Apesar da excelente conquista, o plantel foi presenteado ainda antes do jogo, com os sauditas a entregarem um presente a todos os jogadores.

O jogo, que terminou bem para o Barça, foi antecedido por uma prenda exclusiva - ainda que não seja claro se esta foi dada, também, aos jogadores do Real Madrid.

Com o apoio do IDG, uma empresa de pesquisa, o plantel recebeu uma edição especial de iPhones dourados.

Nas imagens, vê-se que os smartphones têm pormenores dourados, com os nomes e números das camisolas de todos os jogadores.

Ainda que possam utilizar o iPhone de ouro, alguns dos jogadores poderão decidir guardá-lo como uma recordação da final da Supertaça de Espanha, onde conquistaram o título ao Real Madrid.

Os iPhones de ouro parecem ser uma tendência no mundo do futebol.

Afinal, em 2023, Lionel Messi encomendou 35 iPhones de ouro para oferecer aos jogadores da equipa da Argentina, bem como ao staff, em celebração da vitória do Campeonato do Mundo de Futebol FIFA 2022, no Qatar.