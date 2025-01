OPPO Find N5 será o smartphone dobrável mais fino do mundo e chega em fevereiro

Os smartphones dobráveis prometem ser uma proposta já madura e com todas as especificações para satisfazer os utilizadores. Mesmo que seja uma verdade, tem sido visto que ainda podem ser melhorados. Depois do HONOR Magic V3 ter marcado uma posição com a sua espessura, chegará já em dias o OPPO Find N5, que será o smartphone dobrável mais fino do mundo.

Find N5 será o smartphone dobrável mais fino

Na rede social chinesa Weibo, o CEO da OPPO, Pete Lau, confirmou que o OPPO Find N5, um smartphone dobrável, será lançado em fevereiro. Curiosamente, Pete Lau afirmou que o próximo Find N5 será o flagship dobrável mais fino do mundo. Embora não tenham sido fornecidos detalhes específicos sobre a sua espessura, foi partilhada uma imagem que compara o OPPO Find N5 com um lápis.

Na imagem, o OPPO Find N5 parece impressionantemente fino. Um lápis de padrão mede normalmente cerca de 7 a 8 mm. Com base na comparação apresentada na imagem, o OPPO Find N5 parece bastante fino. Atualmente, o HONOR Magic V3 detém o título de telefone dobrável mais fino do mundo, com 9,2 mm quando dobrado e 4,4 mm quando desdobrado. Para referência, o OPPO Find N3 mediu 5,8 mm quando desdobrado.

Seguindo a afirmação de Pete Lau, para que o OPPO Find N5 conquiste a coroa do telefone dobrável mais fino do mundo, é necessário que seja mais fino que 4,4 mm. Especula-se que o OPPO Find N5 possa ter 4 mm de espessura. Além disso, se o smartphone for fino quando desdobrado, é provável que seja mais fino quando dobrado em comparação com o HONOR Magic V3.

Este novo OPPO chegará em fevereiro

A OPPO anunciou oficialmente que o Find N5 será lançado em fevereiro, o que implica que a variante global, supostamente o OnePlus Open 2, poderá surgir pouco depois. Isto acontece porque o OnePlus Open era idêntico ao OPPO Find N3 e foi lançado logo após o lançamento do Find N3 na China.

Há rumores de que o OnePlus Open 2 apresentará uma configuração de câmara tripla com uma primária de 50 MP, uma lente ultra-wide de 50 MP e uma lente telefoto de 50 MP, todas ajustadas pela Hasselblad. Além disso, o OnePlus Open 2 será alimentado pelo SoC Snapdragon 8 Elite. Também há rumores de que traz a maior bateria de qualquer smartphone dobrável. Este smartphone também pode apresentar carregamento sem fios e acessórios magnéticos.

Estamos ainda a alguns dias de se conhecer esta nova proposta. Fazendo fé no que agora foi partilhado, estamos prestes a conhecer uma mudança nos smartphones. Se o Honor Magic V3 já era um smartphone única neste campo, o OPPO Find N5 promete ainda mais.