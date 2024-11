Prepara-se o lançamento de Underground Garage

Os estúdios polacos BeardedBrothers.Games, encontram-se a preparar o lançamento de Underground Garage, o seu próximo jogo e que tem o tema das oficinas de automóveis em foco. Venham saber mais...

Dia 7 de novembro é o dia em que Underground Garage abrirá as portas à "clientela". O jogo, entrará nesse dia em Early Access possibilitando aos jogadores obterem uma perspectiva daquilo que é a gestão de uma oficina... clandestina.

A data de lançamento foi um pouco adiado, pois a equipa de desenvolvimento considerou necessário mais um par de semanas para aprimorar o motor de jogo que, relembre-se, apresenta uma mecânica que mistura Need For Speed com Car Mechanic Simulator.

A ideia de Underground Garage ganha precisamente fortes expetativas precisamente por isso mesmo, ou seja, pela junção de dois tipos de jogabilidade distintos naquilo que se pode esperar uma experiência bastante interessante.

Underground Garage permite que os jogadores mergulhem mais fundo num mundo extremamente complexo intenso e empolgante. Terá ao seu dispor todas as ferramentas para ajustar o seu carro a seu belo prazer, como por exemplo, aplicar-lhe uma pintura personalizada, ou melhoramentos da mecanica.

Outra particularidade de Underground Garage é a possibilidade de levarmos os nossos bólides para um mundo aberto à exploração, onde iremos completar missões de história, enfrentar desafios ou apenas testá-los com os nossos amigos.

A história, simples e descomplexada, revela-nos que o proprietário da oficina em questão desaparece misteriosamente após um ataque de um gang ligado a corridas ilegais e contrabando. Como já devem estar a antecipar, é a nossa missão (e a nossa colega Deb) de restaurar a garagem e resolver o mistério do desaparecimento do boss.

Pelo caminho, e após muita cavalagem espalhada pelas estradas virtuais de Underground Garage o jogador vai desbloqueando novas ferramentas e postos de trabalho evoluindo dessa forma a nossa garagem e possibilidades de melhorias para os nossos carros. Com as novas ferramentas à sua disposição, poderemos comprar carros e peças em ruínas no ferro-velho e trabalhar para restaurá-los à sua antiga glória.

Underground Garage entra em 7 de novembro em Acesso Antecipado no Steam.