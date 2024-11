Air France suspendeu todos os voos sobre o Mar Vermelho. Culpa de “objeto luminoso” no céu

Um objeto não identificado a grande altitude obrigou um voo da Air France a regressar a Paris. Terá sido sobre o céu do Sudão. Todos os voos da companhia aérea foram desviados para rotas alternativas.

Objeto luminoso a grande altitude

Até “nova ordem”, a companhia aérea Air France decidiu suspender todos os voos sobre a zona do Mar Vermelho. Esta medida inesperada surge depois de um dos seus pilotos ter avistado um objeto estranho no domingo passado, quando sobrevoava os céus do Sudão.

A primeira especulação foi a de que se tratava de um míssil, mas tal não foi confirmado pela companhia aérea. Em resposta a estas teorias, a própria Air France publicou uma mensagem explicando o que se sabe sobre o sucedido.

A decisão de suspender todos os voos sobre o Mar Vermelho segue-se ao voo AF934 entre Paris e Antananarivo (Madagáscar), em que o piloto relatou a observação de um “objeto luminoso a grande altitude” sobre a zona do Sudão.

Na sequência deste aviso, a companhia aérea francesa decidiu fazer regressar o avião a Paris e, posteriormente, decidiu reencaminhar alguns dos seus voos, explicando que “a segurança dos seus clientes e tripulações é um imperativo absoluto”.

A Air France explica que:

Acompanha constantemente a evolução da situação geopolítica nos territórios servidos e sobrevoados pelos seus aviões para garantir o mais alto nível de segurança dos voos.

Com esta descrição, a Air France dirige a sua atenção para o Sudão, um país que, como descreve a Europa Press, se encontra em plena guerra civil entre o exército e as Forças de Apoio Rápido (FAR) desde há um ano e meio.

Segundo a BFMTV, a companhia não retomará os voos sobre o Sudão enquanto a situação não estiver estabilizada.

Enquanto se esclarece a origem deste objeto luminoso não identificado, os voos estão a ser desviados para Omã e para a Arábia Saudita, segundo o FlightRadar24.

Entretanto, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) continua a aconselhar as companhias aéreas a analisarem a situação nos céus do Mar Vermelho até que o fenómeno seja esclarecido, para além dos vários conflitos na zona.