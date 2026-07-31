GUNDAM ROGUE ORBIT promete reinventar a saga Gundam

A Bandai Namco revelou novos detalhes sobre GUNDAM ROGUE ORBIT, o próximo videojogo de ação de alta mobilidade inspirado no universo Gundam, e tudo indica que este será um dos projetos mais ambiciosos de sempre da icónica franquia. Venham conhecê-los.

Com lançamento previsto para 2027 na PlayStation 5, Xbox Series X e PC (Steam), GUNDAM ROGUE ORBIT não se vai limitar a contar uma nova história: será parte integrante de um universo partilhado que une videojogos, anime, modelismo e jogos de cartas.

No centro desta nova abordagem está o RG Project, uma iniciativa que estabelece uma ligação direta entre GUNDAM ROGUE ORBIT e o futuro anime Mobile Suit Gundam RG XARX-ZERO. Ambos os projetos decorrem na mesma linha temporal, criada especificamente para expandir a mitologia da série e oferecer aos fãs uma narrativa que se desenrola em diferentes formatos de entretenimento.

A construção deste novo universo ficou a cargo de duas figuras de renome da ficção científica japonesa: o realizador Kenji Kamiyama, conhecido pelo seu trabalho em Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, e o escritor Toh Enjoe. Juntos desenvolveram uma visão completamente inédita para a saga Gundam, estabelecendo as bases para uma narrativa que pretende evoluir ao longo dos próximos anos.

A história transporta os jogadores para um futuro distante, onde a humanidade atravessa uma das maiores crises da sua existência. Tudo começa com a descoberta de um misterioso Objeto Interestelar Autónomo, proveniente de outra galáxia, que oferece à civilização humana três avanços tecnológicos revolucionários: o controlo da gravidade, comunicações mais rápidas do que a luz e uma tecnologia conhecida como Materialização Cognitiva. Estas descobertas inauguram um período de prosperidade sem precedentes e permitem que a humanidade se expanda por todo o Sistema Solar.

No entanto, a esperança rapidamente dá lugar ao caos. Menos de uma década depois da sua descoberta, o objeto perde o controlo e desencadeia um ecossistema hostil, capaz de se reproduzir autonomamente e consumir tudo à sua passagem. A ameaça passa a ser conhecida como Apocalipse, levando a humanidade a travar uma guerra desesperada pela sobrevivência. Após meses de combate, os sobreviventes são obrigados a abandonar a Terra e iniciam uma nova era, marcada como A.A. 1 – Depois do Apocalipse.

É neste cenário que decorre GUNDAM ROGUE ORBIT. Quarenta e cinco anos após a queda da Terra, uma geração inteira cresceu sem conhecer o planeta natal da humanidade. Na superfície da Lua, um jovem chamado Ray Azumi desperta para uma aventura que promete mudar o destino da espécie humana. Os jogadores assumirão o papel de um piloto Gundam numa história original que decorre paralelamente aos acontecimentos do anime, oferecendo uma perspetiva inédita deste novo universo.

A Bandai Namco pretende ainda reforçar a ligação entre todas as vertentes da franquia através de vários produtos dedicados aos colecionadores. Entre as novidades destaca-se o anúncio do HG 1/144 GUNDAM HELIX, um kit Gunpla exclusivo da Bandai Namco Store. Já a Collector's Edition de GUNDAM ROGUE ORBIT incluirá uma versão exclusiva do modelo HG 1/144 ARK-10 GUNDAM HELIX (EARTH BLUE Version). O jogo marcará igualmente presença no Gundam Card Game, através de uma carta promocional ilustrada com a arte principal do videojogo.

Com uma narrativa totalmente nova, um universo interligado entre diferentes formatos de entretenimento e uma aposta clara na expansão da mitologia da série, GUNDAM ROGUE ORBIT apresenta-se como um dos projetos mais ambiciosos da história de Gundam. Resta agora aguardar por mais detalhes até ao seu lançamento, previsto para 2027, para perceber de que forma esta nova visão irá conquistar tanto os fãs de longa data como uma nova geração de pilotos Gundam.