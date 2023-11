Adobe está alegadamente a vender imagens da guerra Israel-Hamas geradas por IA

A Adobe está, alegadamente, a vender trabalhos gerados por Inteligência Artificial (IA) sobre a guerra Israel-Hamas, no seu serviço Adobe Stock.

Num mundo altamente tecnológico como é, cada vez mais, o nosso, a desinformação dissemina-se à velocidade da luz - ainda mais, perante uma guerra, com as partes envolvidas a discordar largamente. Com as plataformas e as skills certas, os mal-intencionados podem dar origem a muito estrago.

Neste caso, a Adobe estará, alegadamente, a permitir a venda de imagens geradas por IA sobre a guerra Israel-Hamas, no seu Adobe Stock, conforme relatado pelo Interesting Engineering.

Um relatório da Crikey informa que essas imagens geradas por IA estão a ser usadas na Internet sem indicar que são falsas. Aparentemente, elas são muito realistas e podem, também por isso, contribuir para a disseminação de informação falsa sobre a delicada crise humanitária.

Esta revelação surge em forma de crítica, na sequência da decisão que a Adobe tomou, recentemente. Agora, os utilizadores do Adobe Stock podem enviar e vender imagens geradas por IA, ainda que sejam muito realistas e digam respeito a temas sensíveis, como a guerra Israel-Hamas.

De ressalvar que essas imagens devem ser acompanhadas por uma etiqueta que indique a sua origem artificial - essa indicação não está a ser dada, aquando da partilha das imagens na Internet.

Uma série de blogs e órgãos de comunicação social online têm utilizado uma imagem gerada por IA nas suas publicações, sem mencionar que ela é artificial. Segundo o Crikey, contudo, não é claro se estão conscientes de que a imagem é falsa.

Na perspetiva de T.J. Thomson, professor sénior na RMIT University, as imagens podem enganar as pessoas, distorcer a realidade e interferir no senso de precisão e verdade. O também investigador expressou preocupação, relativamente à alfabetização do público, uma vez que poderá não ser suficiente para reconhecer a veracidade das imagens que circulam.