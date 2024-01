Fundação Champalimaud colabora em estudo sobre “cogumelos mágicos”

A Fundação Champalimaud participará num estudo clínico internacional sobre terapia psicadélica aplicada às perturbações mentais resistentes.

Conforme informação partilhada pela SIC Notícias, a Fundação Champalimaud vai participar no PsyPal, um estudo clínico internacional sobre terapia psicadélica aplicada às perturbações mentais resistentes ao tratamento nos cuidados paliativos. Este será o primeiro sobre este tipo de tratamento financiado pela União Europeia (UE).

Em comunicado, a instituição médica e científica indica que a UE atribuiu mais de 6,5 milhões de euros aos parceiros de nove países para "apoiar a investigação sobre a utilização da psilocibina sintética, um composto encontrado em cogumelos 'mágicos' [alucinogénicos], para aliviar o sofrimento psicológico em pessoas com doenças incuráveis que necessitam de cuidados paliativos".

Em conjunto com três centros clínicos europeus, a fundação tratará mais de 100 doentes, estando cada um encarregado de uma condição diferente. A portuguesa tratará pacientes com "perturbações do movimento em fase avançada, incluindo síndromes parkinsonianos atípicos"; o Centro Médico Universitário de Groningen (Países Baixos) da doença pulmonar obstrutiva crónica; o Instituto Nacional de Saúde Mental (República Checa) da esclerose múltipla; e o Hospital Bispebjerg (Dinamarca) da esclerose lateral amiotrófica.

Inicialmente, os psicadélicos mostraram-se promissores no tratamento da depressão e da ansiedade em doentes com cancro terminal. No entanto, os resultados foram mais variáveis em doentes com perturbações psiquiátricas na ausência de um diagnóstico de risco de vida, o que nos levou a focar-nos novamente em condições incuráveis.

Se este tratamento se revelar eficaz, no futuro teremos interesse em explorar as contribuições individuais do medicamento e do apoio psicológico na ajuda a doentes com depressão. Este conhecimento será crucial para uma alocação eficiente de recursos.