Estudo: cogumelos alucinógenos podem ser benéficos para os astronautas

Os cientistas estão, constantemente e cada vez mais, à procura de formas para tornar as viagens espaciais mais confortáveis para os astronautas. Desta vez, um novo estudo descobriu que os cogumelos alucinógenos podem representar benefícios para os astronautas.

Pode parecer loucura, mas os investigadores têm um ponto.

Já vimos cientistas a testar a possibilidade de cultivar alimentos no espaço, ou de garantir que os astronautas conseguem comer de forma saudável, e também já foi mencionado, aqui, a “sexologia do espaço”. Efetivamente, os especialistas procuram encontrar formas de tornar as viagens espaciais mais confortáveis, bem como menos perigosas para os astronautas que as realizam.

Nos últimos anos, as investigações têm sido direcionadas para as consequências mentais e físicas dos voos e das estadias no espaço. Afinal, passar um longo período de tempo longe da civilização, com um grupo muito pequeno de pessoas, em condições ambientais que não suportam vida, pode ser traumático, para o corpo e para a mente.

Por isso, e apesar de não haver ainda evidência científica suficiente relativamente ao assunto, uma equipa de cientistas de uma empresa de biotecnologia sugere que cogumelos alucinógenos poderiam ajudar os profissionais a superar os efeitos do stress, aquando das viagens ao espaço. a investigação foi publicada no Frontiers in Space Technologies.

Cogumelos alucinógenos poderão ajudar astronautas nas viagens ao espaço

Teoricamente, os medicamentos psicadélicos, tomados de forma controlada e combinados com terapia, são muito eficazes no tratamento do transtorno de stress pós-traumático. No entanto, considerando que a NASA proíbe o consumo de drogas, poderá ser difícil testar em situações reais. Por esta razão, e porque o tema carece de investigação, a equipa de cientistas ressalva que o estudo serve apenas, para já, para recomendação.

Os autores do estudo mencionam que a psilocibina, o componente que transforma os cogumelos alucinógenos numa droga psicoativa, poderá ser eficaz para os astronautas. Embora não tenham conseguido realizar ensaios clínicos no espaço, basearam as suas conclusões em vários estudos nos quais o fármaco ajudou a aliviar o stress em doentes com cancro terminal.

Além disso, consideraram também ensaios pré-clínicos em animais, que sugerem que os cogumelos alucinógenos podem ajudar a melhorar a plasticidade neuronal. Uma vez que isto estaria implicado nas consequências cognitivas do stress a que os astronautas estão sujeitos, acreditam que poderia ser benéfico.

À equipa de cientistas, resta, daqui em diante, testar a sua teoria com astronautas, em ambiente espacial real.

Leia também: