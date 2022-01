NASA dará $1 milhão a quem encontrar formas inovadoras de alimentar astronautas no espaço

Para que as missões espaciais sejam executadas, é essencial garantir que os astronautas que as protagonizam têm acesso ao máximo de condições possível. Assim sendo, a NASA anunciou que pagará um milhão de dólares àqueles que encontrarem formas inovadoras de alimentar os astronautas no espaço.

A primeira fase do concurso decorreu em outubro do ano passado e as inscrições para a segunda fase terminam no final de fevereiro.

Para potencializar a exploração espacial, a NASA quer melhorar a forma como os astronautas se alimentam durante as missões, garantindo que consomem refeições nutritivas e saborosas durante as missões espaciais de longo prazo. Isto, porque, à medida que os alimentos envelhecem, perdem o seu valor nutritivo e, por isso, nas missões mais longas, os astronautas não conseguem alimentar-se de forma saudável.

Alimentar os astronautas durante longos períodos dentro dos limites das viagens espaciais exigirá soluções inovadoras.

Disse Jim Reuter, administrador associado da Space Technology Mission Directorate da NASA.

Nesse sentido, juntamente com a Canadian Space Agency, a NASA está a solicitar a ajuda das pessoas. Através do Deep Space Food Challenge, a agência americana procura tecnologias ou sistemas inovadores e sustentáveis de produção alimentar que exijam o mínimo de recursos, por forma a serem acessíveis para o espaço, e produzam o mínimo desperdício possível.

Em outubro de 2021, como parte da primeira fase do Deep Space Food Challenge, da NASA, 18 equipas ganharam um total de 450.000 dólares pelas tecnologias inovadoras de produção alimentar que desenvolveram. Além disso, as equipas produziram plantas cultivados, fungos e alimentos artificiais, para que, uma vez no espaço, os astronautas possam produzir a sua comida.

Posteriormente, a Canadian Space Agency premiou 10 equipas com 23.847 dólares e a Methuselah Foundation patrocinou duas bolsas de 25.000 dólares para equipas internacionais.

As equipas que - constituídas por pessoas dos EUA - participaram na primeira fase do desafio são elegíveis para a segunda, tendo a sua inscrição que ser feita até ao final de fevereiro.

NASA procura soluções para o espaço com potencial na Terra

Apesar de ser um problema enfrentado pelos astronautas, existem, na Terra, pessoas que também não conseguem aceder a uma alimentação saudável e nutritiva. Portanto, o desafio lançado pela NASA poderá descobrir sistemas inovadores que satisfaçam essa necessidade também.

A expansão dos limites da tecnologia alimentar manterá os futuros exploradores saudáveis e poderá mesmo ajudar a alimentar as pessoas aqui em casa.

Explicou Jim Reuter.

