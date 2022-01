NASA poderá não ter astronautas para as missões futuras

A NASA tem apresentado propostas de missões bastante ambiciosas, na medida em que pretende elevar a exploração espacial a um nível nunca antes testemunhado. Embora vá precisar de astronautas para concretizar os objetivos, a agência tem, atualmente, um dos quadros de profissionais mais pequenos dos últimos 20 anos.

Esta questão poderá pôr em risco as missões a realizar-se no futuro.

De acordo com um novo relatório divulgado pelo Office of Inspector General da NASA, há más notícias a serem dadas.

À medida que a NASA entra numa nova era de voos espaciais humanos, incluindo o regresso à Lua e eventualmente a aterragem de humanos em Marte, a gestão eficaz do seu corpo de astronautas - as pessoas que voam nas suas missões de voo espacial - é fundamental para o sucesso da agência. Os astronautas servem de rosto e voz dos esforços da agência para inspirar a próxima geração de exploradores, cientistas e engenheiros.

Refere o relatório do gabinete NASA.

Depois de empregar quase 150 astronautas, em 2000, o corpo de profissionais começou a diminuir, tendo essa diminuição sido provocada, por exemplo, pelo fim das missões do Space Shuttle, em 2011. Agora, a NASA conta com 44 astronautas, que constituem aquele que é um dos quadros mais pequenos de astronautas dos últimos 20 anos.

O mesmo relatório revela que este cenário poderá resultar numa insuficiência de astronautas disponíveis para todas as posições necessárias para que uma missão corra conforme previsto. Desde posições no terreno para o desenvolvimento de programas, até profissionais para servirem de porta-voz da NASA. Ou seja, poderá resultar em reorganizações e atrasos nas missões.

Pelo que é explicado, esta perda de astronautas aconteceu, porque muitos dos astronautas que trabalhavam para a NASA reformaram-se, e os novos ainda não são suficientes para preencher essas vagas.

Apesar do resultado do relatório divulgado pelo Office of Inspector General da NASA, no mês passado, a agência anunciou que estava a testar uma nova panóplia de candidatos para a posição de astronautas, pelo que poderá ver o seu problema resolvido, em breve. A ver vamos!

Leia também: