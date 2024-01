A Lua está a encolher, causando sismos perto dos locais de aterragem da Artemis

A Lua está a encolher como resultado do arrefecimento do interior deste astro. Há evidências de sismos e falhas lunares em zonas previstas para serem locais de pouso da missão Artemis 3, quando o ser humano voltar a pisar a Lua.

Nos próximos anos, a NASA planeia enviar astronautas para a região do polo sul lunar com a sua missão Artemis.

Em 25 de janeiro de 2024, a agência espacial norte-americana divulgou dados de um estudo que ajuda os cientistas a compreender melhor esta parte estratégica da Lua. O estudo diz que os tremores de terra e as falhas geradas à medida que o interior da lua arrefece e encolhe gradualmente incluem áreas próximas e dentro de algumas das regiões de aterragem candidatas identificadas para a primeira alunagem tripulada da Artemis 3.

A nossa modelação sugere que é possível a ocorrência de sismos lunares pouco profundos, capazes de produzir fortes abalos no solo na região polar sul, devido a eventos de deslizamento em falhas existentes ou à formação de novas falhas de impulso. A distribuição global de falhas de impulso jovens, o seu potencial de atividade e o potencial de formação de novas falhas de impulso devido à contração global em curso devem ser considerados no planeamento da localização e estabilidade de postos avançados permanentes na Lua.

Disse Tom Watters, do Smithsonian Institution, em Washington, D.C., e autor principal de um artigo sobre a investigação publicado a 25 de janeiro no Planetary Science Journal.

Detetar tremores de terra na Lua

A câmara da Lunar Reconnaissance Orbiter, a bordo da Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) da NASA, detetou milhares de falhas de impulso relativamente pequenas e jovens, amplamente distribuídas na crosta lunar.

As escarpas são formas de relevo semelhantes a penhascos que se assemelham a pequenos degraus de escada na superfície lunar. Formam-se quando forças de contração quebram a crosta e a empurram de um lado da falha para cima e para o outro lado. As contrações e o encolhimento global devem-se a forças de maré da Terra e ao arrefecimento do interior ainda quente da Lua.

A formação das falhas inclui atividade sísmica sob a forma de sismos lunares de pouca profundidade. A Rede Sísmica Passiva da Apollo registou sismos superficiais na Lua com uma série de sismómetros que os astronautas da Apollo instalaram.

O terramoto lunar superficial mais forte registado teve um epicentro na região polar sul. Uma jovem escarpa de falha de impulso, localizada na Orla de Gerlache 2, é uma região candidata à aterragem Artemis 3. O estudo modelou-a para mostrar que a formação desta escarpa de falha poderia ter sido associada a um sismo lunar da magnitude registada.

Polo Sul lunar: Lar do gelo e dos tremores de terra

A equipa também modelou a estabilidade dos declives da superfície na região do polo sul lunar e descobriu que algumas áreas são suscetíveis de deslizamentos de regolito, mesmo com abalos sísmicos ligeiros. Isto inclui áreas em algumas regiões permanentemente sombreadas onde pode haver gelo.

Para compreender melhor o perigo sísmico que representam as futuras atividades humanas na Lua, precisamos de novos dados sísmicos, não apenas no pólo sul, mas a nível global. Missões como a próxima Farside Seismic Suite irão expandir as medições efetuadas durante a Apollo e aumentar o nosso conhecimento da sismicidade global.

Disse Renee Weber, coautora do artigo no Marshall Space Flight Center da NASA.

Conclusão: A lua está a encolher e a causar tremores de terra e falhas perto do polo sul. Esta região é importante para futuras missões Artemis porque tem depósitos de gelo.