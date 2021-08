Rússia vai cultivar vegetais numa estufa espacial

Se o objetivo de algumas empresas espaciais é, assumidamente, instalar colónias humanas no espaço, então, é essencial garantir que quem voar até lá terá meios para sobreviver durante longos períodos. Mesmo que essas metas não se concretizem, as experiências de cultivo de vegetais fora da Terra poderão ser úteis até para os próprios astronautas. É nesse sentido que surge o plano da Rússia.

A Agência Espacial Federal Russa, Roscosmos, planeia começar a cultivar vegetais, à escala industrial, numa estufa na estação espacial.

A Rússia projetou grandes feitos para o seu Nauka, um módulo recentemente acoplado à Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS). De acordo com Agência de Notícias Russa TASS, esta estrutura irá, eventualmente, receber um enorme projeto: uma estufa, de tamanho considerável e em forma de caracol, que irá albergar uma panóplia de plantas.

A mesma fonte revela que esta experiência poderá ter um grande impacto nos futuros planos de viagens ao espaço.

A experiência Vitacycle-T prevê a criação de uma estufa para cultivar plantas à escala industrial. […] Um cosmonauta irá plantar uma faixa com sementes na estufa em certos períodos. Ele irá então rodar um recipiente e colocar a próxima faixa após um certo período. Os cosmonautas serão capazes de colher uma colheita em períodos específicos.

Disse Yuri Smirnov, chefe do Biomedical Laboratory do Institute of Biomedical Problems da Rússia, à TASS.

Conforme adiantou Smirnov, os cosmonautas cultivarão, na primeira experiência, couve Napa. Posteriormente, terão acesso às variedades de cereais, leguminosas, entre outros vegetais. Além disso, “ninguém proibirá os cosmonautas de utilizar a colheita durante o voo espacial na sua alimentação”.

A novidade russa surge na sequência da notícia que deu a conhecer que um astronauta da NASA colheu rabanetes frescos do Advanced Plant Habitat na ISS, em dezembro.

Embora a ideia esteja aparentemente definida, não é certo se a estufa no módulo da Rússia na ISS vai efetivamente “sair do papel”.