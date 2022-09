Cientistas procuram “poderosos transmissores alienígenas” escondidos no espaço

Apesar de alguns cientistas terem teorias onde concluem que a vida na Terra foi obra da sorte, a verdade é que até é egoísta para outros investigadores pensarmos que apenas o nosso planeta conseguiu desenvolver vida. Como tal, a procura de vida inteligente no universo recebe um grande impulso da iniciativa "Breakthrough Listen", que leva a cabo esforços consideráveis para a descoberta de comunicações e tecnologias alienígenas.

Vamos perceber que iniciativa é esta e que poderosos sinais estão a ser procurados.

Há uma lista de locais que podem conter sinais de vida alienígena

De forma resumida, as iniciativas Breakthrough (Iniciativas Inovadoras) são um programa de 100 milhões de dólares, fundado em 2015 e financiado pelo multimilionário Yuri Milner. As investigações procuram evidências de inteligência extraterrestre ao longo de um período de pelo menos dez anos. O CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, é o outro diretor de iniciativas inovadoras. O programa é dividido em vários projetos.

A iniciativa está atualmente a sondar um milhão de estrelas dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, à procura de sinais de civilizações alienígenas.

Agora, um par de cientistas demonstra que este enorme levantamento em curso pode, acidentalmente, captar sinais de alienígenas em locais ainda mais remotos, tais como galáxias que aparecem no fundo de imagens que estão focadas em estrelas na Via Láctea.

Estes objetos extragalácticos não são os alvos principais da iniciativa Breakthrough, mas poderão ajudar a limitar "a prevalência de transmissores extraterrestres muito poderosos", de acordo com um novo estudo publicado no arxiv.

Penso que durante algum tempo percebemos que quando fazemos uma observação SETI com um radiotelescópio, somos sensíveis não só à estrela alvo no centro do campo, mas também a uma mancha de céu do tamanho da Lua, o que significa que podemos potencialmente detetar um sinal de outros objetos no campo. Outros objetos no campo incluem estrelas em primeiro plano e estrelas de fundo na nossa própria Via Láctea. Até há pouco tempo, não sabíamos como fazer uso deste facto porque não sabíamos a distância a estas estrelas. Felizmente, a Agência Espacial Europeia lançou um telescópio espacial chamado Gaia em 2013 que tem vindo a preencher rapidamente esta lacuna de informação crítica ao medir as posições, distâncias e movimentos de cerca de mil milhões de objetos astronómicos.

Disse o co-autor do estudo, Michael Garrett, professor de Astrofísica na Universidade de Manchester.

Missão Gaia da ESA: Estaremos a olhar com o devido cuidado para esta missão?

A missão Gaia permitiu-nos medir distâncias até alguns milhares de milhões de estrelas na Via Láctea, pelo que, quando olhamos para estes campos, conhecemos as distâncias até algumas estrelas que são o fundo e o primeiro plano para o alvo.

Garrett e Andrew Siemion, diretor do Berkeley SETI Research Center, foram co-autores de um estudo anterior que explorou a capacidade de Gaia para ajudar na procura de vida inteligente, incluindo sinais tecnológicos que podem originar muitos milhões de anos-luz para além das estrelas diretamente estudadas pela iniciativa.

Estes sinais são semelhantes a "fotobombas astronómicas", ou Easter eggs, que poderiam ser ignorados nos dados porque não são os principais alvos de observação.

Para descobrir o potencial oculto destas paisagens escuras distantes, Garrett e a Siemion fizeram um "censo rudimentar de objetos extragalácticos que foram acidentalmente observados" com o Telescópio Robert C. Byrd Green Bank na Virgínia Ocidental, de acordo com o estudo.

Esta abordagem produziu 143.024 objetos, incluindo núcleos galácticos radiantes, galáxias em interação, e pelo menos uma região onde o tempo espacial é empenado no que é conhecido como uma lente gravitacional.

Essa riqueza de “exóticos astronómicos”, como a equipa a chama, pode conter traços de assinaturas tecnológicas alienígenas, que são sinais detetáveis ​​de civilizações avançadas.

Estes transmissores extragalácticos teriam que ser muito poderosos para serem visíveis a distâncias tão enormes, mas Garrett e Siemion sugerem que algumas tecnologias especulativas podem resolver o problema. Por exemplo, alienígenas noutras galáxias poderiam ser vistos se usassem matrizes em fases com milhares de transmissores poderosos ou feixes de microondas para velas interestelares.

Em resumo, os sinais podem já lá estar. Contudo, é preciso novas abordagens, telescópios mais sensíveis e uma mente aberta para conseguirmos ver o que pode estar "mesmo à frente dos nossos olhos", isto é, os tais sinais fortíssimos de vida alienígena.