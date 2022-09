Ministério Público já está a investigar ataque informático à TAP

Como temos vindo a informar, a companhia aérea portuguesa TAP sofreu um ataque informático. Desta intrusão, resultou a publicação de cerca de 581 Gigabytes (GB) de dados, correspondente a 1,5 milhões de dados clientes.

O Ministério Público (MP) está agora a investigar o ataque informático à TAP ocorrido em agosto.

O ciberataque está igualmente a ser acompanhado desde o primeiro momento pela Polícia Judiciária, além do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), após a notificação do incidente efetuada pela TAP.

Segundo um comunicado divulgado na quarta-feira da TAP, os dados dos clientes que foram revelados ‘online’ incluem diversas categorias, embora tenha reiterado que “não há indícios de que dados de pagamento tenham sido exfiltrados dos sistemas”. A companhia aérea referiu ainda que, após esta comunicação, “não enviará mensagens diretamente a clientes individuais sobre este assunto, por qualquer meio”.

Na quarta-feira, a presidente da comissão executiva da TAP, Christine Ourmiéres-Widener, divulgou um vídeo no qual pediu “sinceras desculpas” aos clientes que viram os seus dados pessoais exfiltrados no ataque informático e garantiu que a companhia aérea está a “reforçar ativamente as medidas de segurança”. Por outro lado, recusou qualquer cedência ou compromisso com os cibercriminosos.

Se é cliente da TAP, aceda a www.flytap.pt, e depois selecione a opção de login no canto superior direito da página.clicando em “Não se recorda da sua palavra-passe ou pretende alterar a mesma?”. Deverá, de seguida, inserir o seu endereço de email na janela para “recuperar/alterar a minha password”. Receberá um e-mail com um link para introduzir uma nova password de acesso.

Para quaisquer esclarecimentos adicionais poderá obter mais informações através do 800 204 692 (chamadas nacionais) ou +44 203 695 3214 (internacional). Pode também contactar o responsável pela proteção de dados da TAP, através do endereço eletrónico dpo@tap.pt.