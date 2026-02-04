CEO da REN: tempestade derrubou “mais de 60 torres”

A tempestade que atingiu Portugal provocou danos muito significativos na rede elétrica nacional. Segundo o CEO da REN – Redes Energéticas Nacionais, mais de 60 torres de alta tensão foram derrubadas e cerca de 650 quilómetros de linhas ficaram inoperacionais em poucas horas.

REN: reconstrução de torres de muito alta tensão é um processo complexo

Apesar da dimensão dos estragos, o sistema elétrico conseguiu manter o fornecimento de energia à maioria da população. Isso foi possível graças à redundância da rede, que permitiu redirecionar a eletricidade por percursos alternativos sempre que uma linha ficou indisponível.

Ainda assim, a recuperação total da infraestrutura não será imediata. A REN explica que a reconstrução de torres de muito alta tensão é um processo complexo, que exige condições de segurança rigorosas, equipamentos pesados e equipas especializadas no terreno. Em alguns locais, os trabalhos poderão prolongar-se durante várias semanas.

A empresa sublinha que a prioridade passa por repor primeiro as ligações mais críticas para a estabilidade do sistema elétrico, garantindo que não existem riscos para o abastecimento, mesmo que persistam condições meteorológicas adversas nos próximos dias.

A REN – Redes Energéticas Nacionais é a empresa portuguesa que gere a rede de transporte de eletricidade e de gás natural em alta tensão/pressão em todo o território de Portugal Continental. A sua missão é garantir o fornecimento seguro e contínuo de eletricidade e gás entre produção e distribuição.