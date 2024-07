Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A série de hoje é recente, tratando-se de um dos lançamentos de julho da Netflix.

Esta série não será uma ode à tecnologia, como outras são, mas a história desdobra-se em viciante ficção científica, pelo que pode agradar mesmo aos mais exigentes (os críticos da Rotten Tomatoes mostraram-se muito satisfeitos com uma nota de 100%).

Esta série original da Netflix é uma produção do Reino Unido e conta com seis episódios. Estreou no dia 27 de junho e já é a mais vista da plataforma de streaming.

Supacell | 6,9/10 ⭐

Em Londres, Supacell acompanha a vida de cinco pessoas que, sem explicação, desenvolvem superpoderes. Esses poderes extraordinários chegam sem qualquer explicação ou aviso, levando-os por um caminho inesperado de autodescoberta e responsabilidade.

À medida que lidam com o impacto dos seus poderes na sua vida quotidiana, um homem tem de as unir, por um propósito.

Supacell