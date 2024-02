Portugal: “Bola de fogo” e rasto de fumo nos céus? O que se passou?

Nos últimos tempos têm acontecido algumas coisas estranhas no "céu de Portugal". Atualmente, com os smartphones e redes sociais, os utilizadores têm conseguido captar momentos estranhos no céu. O que aconteceu hoje?

"Bola de fogo" no céu de Portugal visto na zona de Braga

Segundo revela o site O MINHO, uma luz brilhante seguida de um rasto de fumo chamou a atenção nos céus de Braga, com várias pessoas a notarem o que poderá ter sido a entrada de um meteorito na atmosfera terrestre. O fenómeno foi observado por volta das 18:27, segundo os relatos de leitores ao jornal.

O MINHO tentou saber mais junto do Planetário de Braga, que habitualmente monitoriza a entrada de bólides na atmosfera, mas sem sucesso até ao momento.

Tal como refere o jornal, a maior parte dos bólides que entram na atmosfera desintegram-se, não chegando a ter qualquer contacto com o solo terrestre. Quando isso acontece, o meteorito é recolhido para estudo. Os meteoritos contituidos de ferro levam mais tempo a arrefecer e são mais fáceis de encontrar, comparados, por exemplo, com os feitos de pedra, que facilmente se confundem com rochas terrestres, refere o jornal.