Alexandre Fonseca deixa liderança da Altice Portugal

A Altice Portugal realizou hoje uma conferência de imprensa onde anunciou um conjunto de alterações na sua estrutura de gestão portuguesa e na estrutura de gestão internacional do Grupo.

Uma das alterações mais impactantes é a saída de Alexandre Fonseca da liderança da Altice Portugal, passando a assumir funções executivas internacionais no Grupo Altice.

Após uma reunião interna com todos os diretores da Altice Portugal e consequente comunicação a todos os seus mais de dezoito mil colaboradores internos e externos, o Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, anuncia a sua saída da liderança executiva nacional da empresa para ocupar um novo cargo na estrutura do Grupo, onde coordenará as operações de diferentes países, assumindo as funções de Co-CEO e responsável pelas Operações do Grupo, nomeadamente na Altice Europe.

Esta nova estrutura de gestão contará, para além de Alexandre Fonseca, com Malo Corbin como Co-CEO, responsável pelas Finanças e M&A, e ainda com David Drahi como Co-CEO e responsável pelo Desenvolvimento e Tecnologia.

Ana Figueiredo substitui Alexandre Fonseca

Alexandre Fonseca anunciou ainda que irá ser substituído nas suas atuais funções de CEO da operação da Altice Portugal por Ana Figueiredo, reconhecido quadro superior da Altice que, até ao momento, exercia as funções de CEO na Altice Dominicana.

O Grupo Altice tem hoje uma presença global através da sua inovação, tecnologia, telecomunicações e conteúdos, onde mais de 300 milhões de pessoas utilizam produtos e tecnologia desenvolvidos no âmbito do Grupo Altice e em particular da Altice Labs, sediada em Portugal.