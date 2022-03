Nvidia GeForce RTX 3090 desce abaixo dos 2.000€ pela 1ª vez desde agosto

Já aqui temos referido regularmente que a escassez de componentes que afetou fortemente a indústria teve um enorme impacto em vários setores, especialmente no das placas gráficas, onde o aumento de preço foi uma das mais evidentes consequências.

No entanto também temos dado conta de que, um pouco por todo o mercado, os preços têm baixado para valores mais próximos do inicialmente recomendado. E as novas informações indicam que o valor da poderosa placa gráfica GeForce RTX 3090 já está abaixo dos 2.000€ pela primeira vez desde o mês de agosto do ano passado.

Gráfica GeForce RTX 3090 já custa menos de 2.000 euros

Desde há algum tempo que o preço das placas gráficas tem estado em queda. E tal já era aguardado há muito tempo, uma vez que tanto os jogadores como os mineradores de criptomoedas se 'viram gregos' para conseguir arranjar por um lado stock disponível e, por outro, os equipamentos a um preço em que, como se diz na gíria, não fosse preciso vender um rim.

Recentemente informámos que as GPUs tinham atingido o valor mais baixo desde janeiro de 2021. E agora as informações dão conta que a poderosa GeForce RTX 3090 da Nvidia já pode ser encontrada na Europa a um valor abaixo dos 2.000 euros. Mais concretamente, esta placa gráfica topo de gama já pode ser vista à venda na Alemanha a um preço de 1.990 euros, algo que já não acontecia desde o mês de agosto de 2021.

Estas informações foram apuradas pelo canal alemão 3DCenter, o qual já é popular por realizar estas mesmas análises do preço de mercado das placas gráficas.

Espera-se assim que esta descida abranja o preço destas e de outras placas gráficas também noutros países. Por outro lado, uma breve pesquisa feita a algumas lojas em Portugal mostra que o valor das GeForce RTX 3090 ainda se encontra acima dos 2.000€ em praticamente todos os modelos.

Já conseguiu comprar alguma GPU a um preço mais baixo recentemente?