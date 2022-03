Placas gráficas atingem o valor mais baixo desde janeiro de 2021

A pandemia provocou uma acentuada escassez de chips que levou ao aumento significativo do preço de muitos equipamentos, nomeadamente das placas gráficas. No entanto, com a incidência do vírus cada vez menor, esta e outras situações começam a ficar gradualmente resolvidas.

Desta forma, segundo informações recentes, o preço das placas gráficas já atingiu o valor mais baixo desde janeiro de 2021.

Se nos últimos meses estava a pensar comprar uma placa gráfica, sobretudo de um dos modelos topo de gama mais recentes, certamente que se deparou com dois problemas. Primeiro a falta de stock destes equipamentos, ou stocks muito reduzidos. E por outro lado o preço elevado a que os produtos existentes estavam a ser vendidos.

A pandemia da COVID-19 foi a causa que mais promoveu este problema, uma vez que muitas fábricas fecharam ao mesmo tempo que a procura aumentou exponencialmente, devido às pessoas estarem muito tempo nas suas casas em confinamento.

No entanto, em meados de fevereiro dávamos conta de que o preço das placas gráficas já estava a baixar para valores mais próximos do normal. E parece que a tendência continuou até à atualidade.

GPUs com valor mais baixo desde janeiro de 2021

Segundo as informações, o preço das GPUs começou a cair significativamente e os modelos das fabricantes AMD e Nvidia já atingiram o seu valor mais baixo desde janeiro de 2021. Ou seja, há mais de um ano que as placas gráficas não viam o seu valor ser tão baixo. Claro que o valor ainda continua acima do preço recomendado, mas já é muito menor.

De acordo com os dados revelados pelo site 3DCenter, as placas gráficas GeForce RTX 30 da Nvidia apresentam agora um valor 41% acima do recomendado, enquanto que as Radeon RX 6000 da AMD estão 'apenas' 35% acima desse valor inicial.

Quando comparados com outros momentos, verificámos que realmente houve um decréscimo significativo. Tal como vemos no gráfico acima, em maio de 2021, as GPUs de última geração da Nvidia estavam 218% mais caras, enquanto que em abril, os modelos recentes da AMD custavam 116% a mais do que o inicialmente recomendado pela marca.

Em suma, caso esteja a precisar comprar uma placa gráfica, talvez este seja um dos momentos ideais. Para além disso, não sabemos ainda muito bem qual o impacto que a guerra da Rússia contra a Ucrânia terá neste setor.