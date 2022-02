Preço das placas gráficas começa finalmente a baixar para valores perto do normal

O mercado das placas gráficas tem sido um dos mais afetados pela escassez de chips. Como consequência, e agravado pela enorme procura para uso doméstico e para a mineração de criptomoedas, os vários modelos de placas gráficas, especialmente as topo de gama, tem visto o seu preço aumentar exponencialmente, sobretudo ao longo do último ano.

Mas parece que os utilizadores têm agora bons motivos para se alegrarem uma vez que, de acordo com as análises de mercado, parece que o preço das placas gráficas já começa finalmente a baixar para valores mais perto do normal.

Placas gráficas estão a ficar mais baratas

O aumento de valor das placas gráficas foi um dos temas que marcaram a atualidade tecnológica desde o início da pandemia. No entanto, segundo as últimas pesquisas, tudo indica que o valor das GPUs já esteja numa tendência decrescente, sendo que se espera que o preço das mesmas volte para próximo dos valores considerados normais.

De acordo com os detalhes das informações apuradas e divulgadas pelo site alemão 3DCenter, as placas gráficas de última geração das fabricantes Nvidia e AMD estão a tornar-se mais baratas do que há cerca de três semanas. Em média, o valor exagerado das placas gráficas AMD Radeon RX 6000 caiu de +63% acima do recomendado, a 23 de janeiro, para +45% a 13 de fevereiro. Por sua vez as Nvidia GeForce RTX 30 baixaram de +77% para +57% nessas mesmas datas.

Os especialistas indicam que esta descida também foi impulsionada pelo anúncio dos novos modelos Radeon RX 6500 XT e GeForce RTX 3050, os quais ajudaram também a reduzir o valor médio das GPUs.

Seja como for, e embora o valor ainda esteja acima do recomendado, já não se compara com o apresentado em maio de 2021, onde os preços das gráficas AMD Radeon RX 6000 chegou a alcançar +116% acima do valor tabelado, enquanto que as Nvidia GeForce RTX 30 viram o preço aumentar em +218%.

Desta forma, a expetativa é que ao longo das próximas semanas o preço das GPUs baixe ainda mais, assentando em valores mais confortáveis para o consumidor comum, ao mesmo tempo que a escassez de componentes também deverá abrandar.