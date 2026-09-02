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Galaxy Z Fold 8: sucesso é tão grande que Samsung já usa peças dos smartphones de 2027

· Android 6 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. cK says:
    2 de Setembro de 2026 às 09:36

    Como é possível… juro que não entendo. Alguém que me diga o código tipo cheat para viver à grande e à francesa aqui neste país….

    Responder
  2. Zec says:
    2 de Setembro de 2026 às 10:09

    É bom saber que muita gente tem 2000€ para estourar num smartphone que não vai durar um ano. A economia está boa.

    Responder
  3. s4Kana says:
    2 de Setembro de 2026 às 11:30

    Esta versão Fold não me cativa nadinha, a unica variante que até gostaria de experimentar era o Flip.
    Esta nova moda com ecrãs dobraveis fica muito a desejar, mesmo já existindo um avanço na forma como são construidos e melhoria na durabilidade do ecrã fico com um pé atrás.

    Responder

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