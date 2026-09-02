Galaxy Z Fold 8: sucesso é tão grande que Samsung já usa peças dos smartphones de 2027

O novo Samsung Galaxy Z Fold 8 está a registar uma adesão no mercado muito superior às projeções iniciais da marca. Após várias gerações em que os dobráveis mantiveram um crescimento tímido, a reformulação deste formato gerou uma vaga de pré-reservas sem precedentes Esta procura acelerada acabou por criar um problema imediato nas linhas de montagem.

O resultado desta alteração nas linhas de produção teve um impacto imediato e que já era esperado. Acabou com com os prazos de entrega a dilatarem-se em mercados estratégicos e o inventário a esgotar rapidamente. Associado temos que a capacidade de resposta industrial da empresa atingiu o limite operacional antes do previsto.

O chip do ecrã que travou a produção

No centro deste estrangulamento logístico encontra-se o circuito integrado controlador de ecrã, conhecido na indústria como DDI. Esta peça essencial é responsável por ditar o comportamento de cada píxel no painel OLED, sendo um componente desenhado exclusivamente à medida das especificações técnicas do novo dobrável.

A produção deste chip físico está a cargo da fábrica parceira UMC, em Taiwan, com recurso a um processo de 22 nanómetros. As linhas de produção do fornecedor encontram-se totalmente ocupadas, inviabilizando qualquer reforço rápido através dos métodos convencionais de fornecimento, que exigiriam vários meses de espera.

Para contornar a escassez, a Samsung viu-se forçada a antecipar recursos e a mobilizar capacidade de fabrico originalmente alocada aos dispositivos programados para 2027. A estratégia passa por converter esses espaços industriais já reservados em novos lotes prioritários para o modelo atual, tentando assim evitar a rutura global.

Uma aposta decisiva no segmento dos dobráveis

Esta movimentação de emergência coincide com um período de forte pressão competitiva no setor da mobilidade. A marca procura consolidar a sua liderança e preencher as prateleiras num momento em que surgem novas soluções rivais com este mesmo formato.

As estimativas de analistas do setor apontam para uma duplicação das vendas globais de telemóveis dobráveis até 2028. Ao sacrificar o planeamento futuro em prol do presente, a Samsung tenta garantir que o entusiasmo gerado pelo Galaxy Z Fold 8 se converte em vendas concretas.