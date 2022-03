Ucrânia: Gás natural modera subida e fecha nos 212 euros por Mwh

O mercado de gás "viveu" um dia muito volátil e logo pela manhã atingiu 335 euros por MWh, o preço mais alto desde que há registos, embora tenha moderado durante a tarde, segundo dados da Bloomberg citados pela Efe.

O gás natural TTF (Title Transfer Facility) para entrega em abril fechou hoje em alta de 3,92% no mercado holandês, atingindo 212 euros por megawatt hora (Mwh), depois de ter estado a negociar acima dos 300 euros.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia que valor do Gás duplicou

A Rússia é o principal fornecedor de gás para a Europa, especialmente para o centro e leste do Velho Continente, e o início da guerra fez subir o preço no mercado europeu.

A menção de um possível embargo provocou receios de cortes de oferta e também levou o petróleo Brent, referência na Europa, a atingir 140 dólares o barril, próximo do máximo do ano de 2008, revela a Lusa.

Desde o passado dia 23 de fevereiro, véspera do início da invasão russa da Ucrânia, esta matéria-prima mais do que duplicou o seu preço, passando de 87,5 euros por MWh para os atuais 212 euros. Desde o início do ano, o seu custo multiplicou por mais de três e por mais de treze se se comparar com os 16,3 euros por MWh que custava há um ano.

O aumento do gás está na origem do aumento dos preços nos mercados grossistas de eletricidade na Europa.

Segundo notícias recentes, o Kremlin ameaçou a interrupção no fornecimento de gás. Corte ocorreria através do gasoduto Nord Stream 1, de extrema importância para a Alemanha.