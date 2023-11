Nem GNR nem PSP! Polícia Marítima vai ser a primeira a ter bodycams…

As bodycams são câmaras portáteis para trazer nos uniformes de elementos da PSP, GNR e Polícia Marítima. A Autoridade Marítima Nacional informou que a Polícia Marítima vai ser equipada com bodycams. Mas há mais...

Bodycams podem gravar em permanência...

As bodycams serão utilizadas pelos militares da GNR, agentes da PSP e Polícia Marítima e filmam em permanência, mas dividem as gravações em blocos "de 30 em 30 segundos".

Sempre que qualquer agente da autoridade "sentir necessidade do uso da gravação de imagem e voz", tem o dever de "comunicar ao cidadão que vai ativar essa mesma câmara", acionando o mecanismo que guarda a imagem e o som captados.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional fez saber que, além das bodycams a Polícia Marítima vai ser também equipada com tasers (arma não letal).

Segundo o comunicado...

A entrega das bodycams e tasers permitirão à Polícia Marítima o uso de técnicas de dissuasão menos violentas, protegendo de forma mais eficaz a integridade física de polícias e cidadãos. A aquisição deste material representa um investimento na modernização da Polícia Marítima, fundamental para fazer face às diferentes missões

As bodycams deverão ser colocadas de "forma visível" no uniforme e a captação e gravação de imagens e som podem apenas ocorrerá em casos de intervenção de elementos das forças de segurança, nomeadamente quando esteja em causa a ocorrência de ilícito criminal, situação de perigo, emergência ou alteração de ordem pública, devendo o início da gravação ser precedido de aviso claramente percetível, sempre que a natureza do serviço e as circunstâncias o permitam.

A Autoridade Marítima Nacional destaca ainda a Polícia Marítima é o primeiro órgão de polícia criminal em Portugal a adquirir bodycams.

O Governo revelou que Portugal iria adquirir, de forma faseada, cerca de 10 mil bodycams até 2026, num investimento a rondar os cinco milhões de euros.