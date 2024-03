Trump pediu à CIA que criasse contas falsas nas redes sociais para enganar a China

Quando ocupava o cargo de Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump terá pedido à CIA - Central Intelligence Agency para criar contas falsas nas redes sociais. O objetivo? Enganar a China.

Segundo uma notícia inédita, publicada pela Reuters, o Governo dos EUA, aquando da presidência de Donald Trump, conferiu autoridade à CIA para concretizar uma operação secreta com o objetivo de influenciar a opinião pública na China, por via das redes sociais.

De acordo com três antigos funcionários norte-americanos, que falaram com a agência noticiosa em condições de anonimato, a operação implicou que uma equipa de operacionais da CIA criasse identidades online falsas para disseminar narrativas negativas sobre o Governo da China nas redes sociais do país.

O projeto começou em 2019 e procurava minar a credibilidade do Partido Comunista da China, bem como a do seu líder, Xi Jinping, a nível mundial. Este dano ia ser concretizado, por via de alegações de corrupção entre os membros do partido e críticas a iniciativas levadas a cabo por ele.

Neste momento, não se conhecem pormenores da operação, não sendo claro o impacto e a continuidade, com a chegada de Joe Biden à Casa Branca. Porém, as fontes confirmam que a informação partilhada se baseava em factos e foi estrategicamente utilizada para pôr em causa o controlo dos líderes chineses sobre a internet.

De qualquer modo, esta operação secreta só reforça as tensas relações entre a China e os EUA. Estas foram já muito apimentadas, durante a presidência de Donald Trump, com a adoção de uma abordagem mais agressiva relativamente aos chineses.