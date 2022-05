Para além dos smartphones, a Xiaomi tem apostado também na sua Mi Band e nos restantes smartwatches. Estes garantem aos utilizadores mais que as funcionalidades básicas e permitem um controlo grande sobre os seus dados de saúde.

Tal e qual como nos smartphones, também estes gadgets têm suporte da marca por alguns anos. Recentemente a Xiaomi alterou a sua política e revelou quais os modelos que estavam a perder suporte e atualizações. Assim, veja se a sua Mi Band ou smartwatch da Xiaomi estão na lista.

Apesar de não ser muito visível, a Xiaomi mantém os seus equipamentos atualizados e com novidades constantes. Estas elevam estes dispositivos e dão ao utilizador muito mais para este poder usar no seu dia a dia, nomeadamente no campo da saúde.

Este é um processo que está sujeito à vontade da marca e que depende dos desenvolvimentos que esta fizer. São depois distribuídos de forma alargada e através das apps de gestão destes dispositivos, como a Mi Band e os vários smartwatches da marca.

Uma nova lista, oficial e disponibilizada pela própria Xiaomi, revelou agora quais os mais recentes gadgets que vão perder o suporte da marca para o futuro. Isto significa que não vão ter mais atualizações, novas funcionalidades e correções de segurança.

A lista já era conhecida antes, com vários gadgets presentes, onde alguns modelos mais antigos estavam enquadrados. Esta foi agora alargada e passou a contar com a Mi Band 4, o Xiaomi Watch e o Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition.

Para dar ainda mais peso a esta lista, a Xiaomi alertou que não irá manter o firmware e o software destes equipamentos. Além disso, todas as falhas de segurança que forem reveladas vão também ser mantidas por resolver e sem qualquer correção no futuro.

Para a maioria destes gadgets chega agora ao fim os 2 anos que normalmente são oferecidos como suporte. A Mi Band deverá estar prestes a receber uma atualização, sendo por isso hora de muitos utilizadores renovarem os seus dispositivos da Xiaomi.