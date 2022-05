Ao longo dos anos a Microsoft tem criado propostas de software únicas e que atraíram muitos utilizadores. A isso somam-se todas as versões do Windows, que têm conseguido dominar o mercado de forma única e completa.

Não sendo muito dada a partilhar o seu software de forma aberta, por vezes a Microsoft surpreende os utilizadores. Acabou de o fazer, com o 3D Movie Maker, que 27 anos depois de ter sido lançado, acabou de ver o seu código ser tornado open source e ficar acessível a todos.

Não é normal a Microsoft abrir o seu código e dá-lo de forma gratuita aos programadores. Já o fez várias vezes, em situações muito pontuais e com propósitos bem definidos, como se conhece. Mas como a empresa está a mudar, deu agora mais um passo importante.

Esta é uma história diferente de tudo o que é normal e partiu de um simples pedido realizado no Twitter. O utilizador Foone deixou um simples pedido na sua conta da rede social, focando-se na Microsoft e no conhecido 3D Movie Maker, que queria ver em open source.

hey @Microsoft give me the source code to 3D Movie Maker. You released it in 1995 and I want to expand and extend it. my DMs are open, I'll help you open source it. — foone (@Foone) April 6, 2022

Queria acesso ao código-fonte desta app para lhe poder dar continuidade e para o desenvolver agora, 27 anos depois desta app ter sido lançada. Os seus planos estão traçados e quer atualizar as personagens presentes e facilitar a partilha dos vídeos gerados.

A Microsoft foi rápida a responder e depressa colocou este projeto no em open source e no GitHub, acessível a todos e pronto a ser explorado. Haviam alguns problema, mas foram ultrapassados, o que levará certamente a que muito em breve vai surgir uma nova versão do 3D Movie Maker, renovada e atualizada.

Hey friends - we've open sourced the code to 1995's Microsoft 3D Movie Maker https://t.co/h4mYSKRrjK Thanks to @jeffwilcox and the Microsoft OSS office as well our friends in legal and those who continue to put up with me being a nudzh. Thanks to @foone for the idea! Enjoy. https://t.co/6wBAkjkeIP — Scott Hanselman (@shanselman) May 4, 2022

Lançado em 1995, o 3D Movie Maker oferece aos utilizadores uma forma fácil de criar filmes. Permite colocar personagens de desenhos animados e outros adereços em ambientes pré-renderizados, criando assim filmes personalizados por cada utilizador.

Mesmo não sendo uma ferramenta recente, a Microsoft mostra assim que está empenhada em mudar e tornar-se mais aberta. Ao colocar o 3D Movie Maker em open source garante que muitos mais têm acesso ao que a empresa produz e pode assim ser melhorado.