Já se conhecem os planos de Elon Musk para fazer crescer o Twitter

O processo de compra do Twitter por Elon Musk está terminado e este é um negócio que aguarda apenas a autorização dos reguladores para acontecer. São 44 mil milhões de dólares que vão trocar de mãos e que dão o controlo desta rede social.

Há algum tempo que se fala de como será esta rede desse momento em diante e como Elon Musk irá gerir a sua existência. Agora, e noutra área, foram conhecidos os planos para o crescimento esperado. São ambiciosos e difíceis de cumprir.

Conhecidos os planos de Elon Musk

Com um investimento desta dimensão, é claro que Elon Musk quer potenciar os seus lucros. Quer fazer do Twitter uma fonte de rendimento, que ser irá juntar a outras que tem já sob o seu controlo e de onde tira muito da sua fortuna pessoal.

Claro que para isso, Elon Musk tem já os seus planos definidos para o Twitter, estabelecendo as suas metas para o futuro. Esta deverá ser sustentável e garantir que a empresa seja rentável a longo prazo, em várias áreas essenciais.

Twitter terá de crescer a um ritmo elevado

Os planos que foram revelados, num documento interno usado para convencer os investidores, é revelado que quer crescer no número de utilizadores, de receita e de funcionários. Estes são os 3 elementos essenciais que são considerados.

Em especial no que toca ao número de utilizadores, Elon Musk foi muito preciso nas suas ideias. Este valor tem de crescer e multiplicar-se por 4. É esta a sua meta para os próximos anos e que deve ser cumprida por todos os que estiverem associados à rede social.

Parte financeira da empresa será outro foco

Outra área essencial que Elon Musk mostrou foi a das receitas. Quer fazer crescer as receitas anuais para atingir 26.400 milhões de dólares em 2028, cinco vezes mais do que os 5.000 com que fechou no ano passado. Isto tudo acontecerá com uma redução da publicidade.

Estas são metas importantes e que podem ser complicadas de cumprir por Elon Musk. Ainda assim, e como se tem visto nas restantes empresas, não apenas deverá ser cumprido como até ultrapassado muito antes do previsto.