Info Praia: app que dá informações das praias está de novo ativa

A partir de 1 de junho, a maioria do país terá garantida a vigilância e assistência a banhistas. Para ter informações sobre a sua praia em tempo real, consulte a app Info Praia, que já está novamente ativa.

A época blanear 2024 vai integrar mais 6 praias do que no ano passado, 595 praias de banhos. Estes são locais onde a vigilância e a assistência a banhistas estão asseguradas por nadadores-salvadores, segundo a portaria hoje publicada em Diário da República, assinada pelo Ministro da Defesa Nacional e pela Ministra do Ambiente e Energia. No total são 664 águas balneares identificadas, mais 6 do que no ano anterior.

A app Info Praia foi desenvolvida pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente, como ferramenta de disponibilização rápida de informação atualizada sobre as praias e a qualidade das águas balneares costeiras, de transição ou interiores.

Nesta aplicação, podem ser definidas praias favoritas, galardões atribuídos, equipamentos existentes, bem como notificações sobre a qualidade da água balnear.

Esta app mostra-lhe também a qualidade da água, informação sobre os sanitários, informações sobre a vigilância, entre outras informações. A app Info Praia está disponível para Android e iOS.

Info Praia