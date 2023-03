EUA querem fazer da Índia a nova China na produção de chips

Estão cada vez mais fortes as tensões entre os Estados Unidos da América e a China, sendo que também o Japão e os Países Baixos se juntaram recentemente na aplicação de restrições ao país asiático. Portanto, sabendo que com estas sanções a indústria norte-americana também perde no que respeita à criação de tecnologia, as últimas informações indicam que os EUA querem fazer da Índia a nova China no que respeita à produção de chips.

Índia poderá ser a nova China no fabrico de chips?

A China está cada vez mais desamparada pois agora também o Japão e os Países Baixos vão deixar de exportar as suas máquinas avançadas para o fabrico de chips para o país asiático. Portanto, estes dois países juntam-se assim às restrições já aplicadas pelos Estados Unidos anteriormente, ainda na administração de Donald Trump, e tudo indica que estas serão mudanças permanentes no setor.

Desta forma, as informações indicam que os EUA olham agora para a Índia como a nova China quanto ao fabrico de chips. E tudo indica que o país de Joe Biden está disposto a fazer o que for preciso para que o território indiano se transforme e conte com estruturas para fábricas de chips baratos, aproveitando também o facto de a Índia ser um dos países com mais pessoas em todo o mundo.

Para já este é um plano que se encontra só no papel e, como tal, não existe nenhum projeto em concreto. Mas as conversações estão a ser lideradas por Gina Raimondo, secretária do Comércio dos EUA. Na sua visita à capital indiana de Nova Delhi, Raimondo adiantou que "gostaríamos de ver a Índia a alcançar as suas aspirações de desempenhar um papel maior na rede de fornecimento de eletrónicos". A secretária acrescenta que vê "entusiasmo e otimismo" na forma como "podemos criar empregos nos nossos dois países e partilhar os benefícios de uma rede de fornecimento mais resiliente".

Estima-se que estes objetivos aconteçam de forma gradual e possam começar por empresas como a Foxconn, a qual já se encontra presente no território indiano.