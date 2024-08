Pixel 9 chegou sem Android 15, mas isso não é um problema! A Google explica tudo

Com a chegada dos novos Pixel 9 da Google, esperava-se que mais uma surpresa fosse apresentada. Falamos do Android 15, que está já em testes e próximo da versão final. Isso acabou por não acontecer e estes smartphones chegam com o Android 14. A Google já esclareceu essa situação e mostrou que isso não é um problema.

Pixel 9 chegou sem Android 15

Os próximos telefones flagship da Google, os Pixel 9 e 9 Pro e 9 Pro XL, não vão chegar ao mercado com a versão mais recente do Android, como esperado. Em vez disso, virão com o Android 14 de origem quando estiverem à venda na próxima semana.

A Google utiliza normalmente os novos telefones Pixel para apresentar as versões mais recentes do Android. Esta é a primeira vez que será lançada uma série Pixel com a versão anterior do Android, em vez da versão mais atual.

Não é problema e Google explica tudo

Recursos baseados em IA: a Google explica que os recursos com suporte de IA foram desenvolvidos com o Android 14 e que a integração de todos os recursos no Android 15 requer mais tempo. Como solução alternativa, algumas funcionalidades introduzidas no Android 15 Beta foram adaptadas para o Android 14.

Atualizações de interface: Em outro exemplo, o novo design de botão em forma de comprimido para visualizações de capturas de ecrã, que foi mostrado no Android 15 Beta, estará disponível no Pixel 9. Diz-se que este novo design funciona em harmonia com a funcionalidade de lembrete de capturas de ecrã do Pixel.

Foca-se no Android 14 e no Gemini

Características de IA no Android 14: A série Pixel 9 incluirá novas características de IA a operar no Android 14, como o Gemini Live, a interface flutuante Gemini e o criador de imagens Pixel Studio. As características notáveis ​​da câmara incluem “Adicione-me” e “Reimagine com”.

A série Pixel 9 irá suportar alguns recursos básicos do Android 15 prontos a usar. No entanto, os proprietários do Pixel 9 terão de esperar mais alguns meses para experimentar a atualização completa do Android 15.