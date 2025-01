Kiwi Browser: Android perde um dos melhores browsers, mas nem tudo são más notícias

Para muitos, o Kiwi Browser é uma das melhores propostas para navegar na Internet no Android. Este é um browser totalmente de código aberto para Android, mas o seu fundador revelou agora uma má notícia. O Kiwi Browser terminou e vai deixar o mundo da tecnologia. O seu fundador, Arnaud Granal, anunciou o fim deste browser no servidor oficial Discord e no repositório GitHub.

O Kiwi Browser chegou ao fim no Android

O seu criador revelou que o Kiwi Browser está agora arquivado. Este browser foi retirado da Google Play Store no momento recentemente, mas a sua versão mais recente está disponível no GitHub para download. Há a recomendação para quem quiser ainda testar esta proposta, para ter cuidado com a origem, pois espera-se que surjam versões adulteradas e mal intencionadas.

Para justificar o fim do Kiwi Browser, Arnaud Granal declarou que “os browsers são muito complexos de manter e exigem um longo compromisso”. Além disso, o “problema” é que o Kiwi recebe 1 milhão de downloads mensais, isto é “demasiado”, por isso os utilizadores acumulam com o tempo, e todos querem algo novo e atualizações (o que é razoável).

O fim deste browser acontece depois de mais de meia década de existência. A história desta proposta revela que este browser Android baseado em Chromium foi lançado pela primeira vez em abril de 2018 e adicionou suporte para extensões do Chrome em abril de 2019. No entanto, foi em abril de 2020 que o navegador Kiwi se tornou totalmente de código aberto.

Usar extensões não vai desaparecer

Além de suportar extensões do Chrome, este browser oferecia funcionalidades únicas e de grande interesse para os utilizadores. Aqui tínhamos o modo noturno, o bloqueio de anúncios integrado, melhorias de desempenho, suporte para uma utilização fácil com uma mão e uma barra de endereço inferior opcional.

A boa notícia é que algo (quase) único do Kiwi não se vai perder. O código de extensões do Kiwi Browser foi integrado na versão Canary do Microsoft Edge, acrescentou Granal. Os interessados ​​podem seguir as instruções fornecidas pelo fundador para instalar as extensões no Edge Canary para Android.

Quem ainda tem o Kiwi Browser instalado no Android pode continuar a utilizar este browser enquanto funcionar. O fundador sugeriu procurar alternativas como o Mozilla Firefox, Vivaldi e Edge Canary. Uma ferramenta destas desatualizada não terá novas funcionalidades e estará vulnerável a riscos de segurança indesejáveis.