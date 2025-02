Google lançou uma nova beta do Android 16 e tudo começa agora a ganha forma

A Google está já a preparar a próxima versão do Android. Esta ainda está longe de estar terminada e de chegar aos smartphones, mas o ritmo a que está a ser preparado é grande. Agora, e para continuar os desenvolvimentos, chegou a segunda beta do Android 16, com desenvolvimentos para a tornar ainda melhor e pronta para ser lançada.

Tal como se esperava, a Google apresentou agora mais uma versão beta do Android 16. Esta é a segunda que é lançada e que dá mais um passo rumo à versão final, que deverá ser apresentada dentro de alguns meses. Ainda não tem novidades visíveis e usáveis por todos, mas garante evoluções em muitos pormenores importantes.

Uma grande parte do Android 16 Beta 2 é sobre funcionalidades de câmara e de media. Adiciona modos híbridos de exposição automática na câmara do Android, o que permitirá aos programadores criar modos de câmara que permitem o controlo manual sobre o ISO ou o tempo de exposição enquanto o sistema lida automaticamente com outros aspetos da exposição.

A nova beta traz ainda o suporte do Android 16 para imagens UltraHDR no formato de ficheiro HEIC. Além disso, a Google diz que o Android 16 incorpora parâmetros adicionais em UltraHDR da norma ISO 21496-1. À primeira vista, isto não significará muito para os utilizadores finais, mas a adesão a normas amplamente reconhecidas tornará o desenvolvimento entre dispositivos mais simples.

Noutras áreas, o Android 16 Beta 2 começará a impor o suporte obrigatório para remover as barras pretas sob os controlos de navegação e a barra de estado. Isto quando as aplicações são apresentadas em ecrã completo. A Google diz que os papéis de parede animados "controlados pelo utilizador" serão mais fáceis de criar e gerir no Android 16.

Há ainda mais alterações nesta versão. Falamos de recursos como permissões de aplicações para aceder a dados de dispositivos vestíveis e tratamento de texto para determinadas línguas que utilizam conjuntos de caracteres diferentes do alfabeto latino, como o árabe e outros. Contem com uma nova configuração do sistema que permite aos utilizadores definir quais as unidades de medida que preferem.

O Android 16 Beta 2 está já disponível para os Pixel (Pixel 6 ou mais recente) e para o Tablet Pixel. Quem quiser testar inscrever-se no site beta do Android da Google. Importa recordar que o Android 16 ainda está longe de ser uma versão final e que pode trazer erros graves numa utilização diária.