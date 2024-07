Google prepara novidade no Android que vai prender os utilizadores aos smartphones

Ainda que se foque no Android, a Google tem mais algumas áreas no seu sistema em que se foca. Traz estas novidades pelas suas apps e pela sua loja, criando assim um ponto externo de chegadas atualizações. A gigante das pesquisas prepara agora uma novidade.

A Google prepara um novo recurso chamado “Coleções” para utilizadores do Android, concebido para mantê-los mais envolvidos com as suas aplicações. Esta funcionalidade, revelada na conferência Google I/O deste ano, permite aos utilizadores interagir ainda mais com as aplicações nos seus smartphones.

A funcionalidade “Coleções” permite acompanhar as atualizações e conteúdos mais importantes das aplicações diretamente a partir do ecrã inicial do Android. Descoberto por uma análise de uma APK, esta funcionalidade era anteriormente conhecida pelo nome de código “Cubos”. Utiliza um widget compatível com a Play Store para organizar as atualizações das aplicações em categorias como “Ver”, “Ouvir”, “Ler”, “Jogos”, “Social” e “Compras”.

Este widget no ecrã inicial organizará automaticamente o melhor conteúdo e mais popular das aplicações instaladas no dispositivo, convidando-o a regressar às aplicações. Em vez de apenas enviar notificações, as aplicações também serão apresentadas numa janela no ecrã inicial.

Por exemplo, as apps de compras online podem lembrar dos artigos no carrinho, incentivando a continuar a compra. As apps de comida podem convidar a encomendar a refeição favorita, o Reddit pode incentivar a ler e votar em publicações interessantes e o Spotify pode destacar as playlists favoritas.

A Google afirmou que os programadores podem utilizar a funcionalidade Coleções para oferecer “recomendações e promoções personalizadas”. Isso facilitará descobrir outros conteúdos e oportunidades que possam ser perdidas.

Esta funcionalidade estará disponível inicialmente nos EUA e será posteriormente implementada noutros mercados. Também poderá ser facilmente acedida por um atalho mantendo pressionada a aplicação Play Store. A Google anunciou que a funcionalidade Coleções começaria a ser implementada em dispositivos Android ainda este ano. Espera-se que seja apresentada oficialmente no evento “Made by Google” em agosto.