O estado da vida de uma bateria depende de muitos fatores. Este é um componente que está constantemente a ser usado e a ser explorado, para garantir que os equipamentos funcionam de forma perfeita e sem interrupções.

Claro que importa manter a bateria sempre com as melhores condições e livres de problemas. Para saber como está uma bateria no Windows 10 tem várias formas, mas estas apps conseguem dar essa informação de forma rápida e simples.

Ao estar em mobilidade, os utilizadores dos computadores portáteis estão sempre consumir energia e a exigir que a bateria forneça a energia necessária. Com o passar do tempo, esta degrada-se e fica gasta. Para saber esse valor no Windows 10 basta usar uma das seguintes apps.

Smarter Battery

A primeira proposta é o Smarter Battery. Consegue fornecer informações detalhadas sobre a bateria do computador e sobre o seu estado geral. Numa interface simples e de rápida leitura, oferece ao utilizador os dados que este necessita no Windows 10.

No que toca ao estado da bateria, esta informação está sempre presente. Na barra lateral esquerda pode encontrar o campo Wear, que dá o desgaste da bateria. Podem ainda encontrar aqui muitos mais dados referentes a este elemento.



SO: Windows

Licença: Grátis

Tamanho: 1,49 MB

BATExperts

Esta segunda proposta toma uma abordagem diferente e condensa tudo numa interface muito mais compacta. Desta forma acaba por ter menos detalhe na informação que apresenta ao utilizador, usando mais a parte gráfica para transmitir estes dados.

Para fornecer informação sobre o desgaste da bateria, acaba também por usar uma abordagem oposta. Revela os dados da sua saúde e não o desgaste que tem já. É uma forma diferente de revelar a informação no Windows 10.



SO: Windows

Licença: Grátis

Tamanho: 3,45 MB

Estas 2 apps consegue complementar o relatório que a Microsoft oferece e que se pode tornar extenso demais para ser lido e interpretado. Assim, tudo fica mais simples e rápido de ser visto, preparando problemas e dado acesso à informação essencial sobre a bateria.