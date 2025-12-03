ISV: saiba o que vai mudar já em 2026 para híbridos plug-in

O ISV é o imposto cobrado quando se regista pela primeira vez um veículo em Portugal, ou quando se importa um veículo, e depende de vários fatores como cilindrada, emissões de CO₂, tipo de combustível, etc.

Para 2026, as regras do ISV para veículos híbridos “plug-in” sofreram adaptações resultantes da entrada da norma europeia Euro 6e‑bis.

Essa norma altera os métodos oficiais de homologação de emissões e consumos, o que poderia provocar que muitos híbridos perdessem automaticamente os benefícios fiscais associados aos baixos valores de CO₂.

Para evitar desincentivar a adoção de híbridos plug-in, o Governo optou por ajustar os limites de exigência, o que altera quem se qualifica para os benefícios.

Principais mudanças no ISV para híbridos plug-in em 2026

A redução de 75% no ISV para híbridos plug-in mantém-se, mas o limite máximo de emissões homologadas para beneficiar dessa redução sobe de 50 g CO₂/km para 80 g CO₂/km , desde que o veículo esteja homologado de acordo com a norma Euro 6e-bis.

para híbridos plug-in mantém-se, mas o limite máximo de emissões homologadas para beneficiar dessa redução , desde que o veículo esteja homologado de acordo com a norma Euro 6e-bis. Também para efeitos da tributação autónoma (quando aplicável — por exemplo, aquisição por empresas), os híbridos plug-in com essas características continuam a beneficiar de taxas reduzidas.

Assim, quem estiver a pensar comprar ou importar um híbrido plug-in em 2026 deve confirmar cuidadosamente os valores de emissões e a norma de homologação do veículo. O incentivo existe — mas só para quem cumprir os novos critérios.