Mercedes-Benz troca carros por condomínios de luxo no Dubai?

A Mercedes-Benz está a dar um passo inesperado fora do mundo automóvel e a entrar em força no imobiliário de luxo. Perante uma indústria cada vez mais desafiante, a marca alemã associou-se à construtora Binghatti para desenvolver um gigantesco projeto residencial no Dubai, que promete ser muito mais do que um simples conjunto de edifícios.

De nome Mercedes-Benz Places Binghatti City, o empreendimento foi pensado como uma verdadeira cidade dentro da cidade. No total, o projeto inclui mais de 13.000 residências distribuídas por 12 torres, ocupando uma área superior a 800.000 metros quadrados.

Concebido para estabelecer um "novo padrão de vida urbana exclusiva e integrada", conforme citado pelo CarsCoops, o empreendimento terá uma torre central em forma de degraus, chamada Vision Iconic, ladeada por 11 edifícios retangulares. Este será o coração do empreendimento.

Mercedes-Benz quer uma verdadeira cidade dentro da cidade

A Mercedes não revelou muitos detalhes sobre os edifícios, mas afirmou que irão expressar a chamada "Sensual Purity" (em português, "Pureza Sensual").

A fabricante alemã acrescentou ainda que cada torre terá o nome de um concept assinado por si, com edifícios como o Vision One Eleven, o Vision Mercedes Simplex e o Vision Mercedes Maybach 6 a reforçarem a ligação da empresa aos automóveis.

Sobre as residências, sabe-se que serão "meticulosamente concebidas para intensificar a experiência da marca Mercedes-Benz em todos os sentidos", esperando-se uma utilização abundante de madeira e couro, bem como detalhes em preto e prateado.

Condomínios da Mercedes-Benz no Dubai dão forma a um resort

Os espaços exteriores vão desempenham um papel importante no empreendimento, uma vez que as áreas ao ar livre estão a ser "idealizadas como um santuário de elegância e tranquilidade, onde a natureza e a inovação convergem".

A envolvente terá uma Grand Promenade, assim como um Picnic Grove e um Meadow Pavilion. A estes juntar-se-ão a Crown Arena e áreas familiares chamadas Little Marvels e Aqua Joy.

No que diz respeito a esta última, existirão piscinas familiares, piscinas infinitas e zonas de diversão aquática.

Interiores pensados para a saúde e o bem-estar

Relativamente às comodidades, a Mercedes prometeu ginásios de última geração, espaços para ioga, plataformas de treino ao ar livre e pistas de corrida elevadas.

Haverá, também, uma variedade de clubes, incluindo modalidades como tiro com arco, esgrima, escalada e Pilates.

Os residentes poderão usufruir de estúdios de ciclismo indoor, simuladores de golfe, uma sala dedicada a desportos eletrónicos e um salão de baile.

Marca alemã cunha a sua estrela além dos automóveis

Com este projeto, a Mercedes-Benz mostra que o conceito de luxo vai muito além do automóvel.

No Dubai, a estrela da marca passa a brilhar, também, na arquitetura e na experiência residencial, numa aposta clara na diversificação e na expansão da sua identidade.