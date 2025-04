Apesar de a pesquisa na Internet estar de alguma forma padronizada, com motores de pesquisa massivamente utilizados, a chegada da Inteligência Artificial (IA) aos utilizadores comuns parece ter transformado como estes procuram informação. Nesta questão, procuramos perceber se, de facto, transformou.

Como faz as suas pesquisas na Internet, atualmente?

Ainda que a IA exista há largos anos, com investigadores a trabalhá-la e desenvolvê-la, os utilizadores conhecem-na há pouco tempo.

Por outras palavras, a tecnologia é-lhes acessível há pouco tempo. De facto, a apresentação oficial aconteceu com a chegada do ChatGPT, pelas mãos da OpenAI.

Desde o final de 2022, os utilizadores conheceram uma facilidade que lhes era desconhecida para procurar informações online e, por exemplo, criar - desde textos até áudios e imagens.

Pela explosão que especialmente os chatbots protagonizaram, queremos saber, nesta questão, como faz as suas pesquisas na Internet, atualmente: se prefere os motores de pesquisa normais, como Google, Bing, DuckDuckGo, etc.; ou se opta pelos novos chatbots com pesquisa integrada, como ChatGPT, Claude, Perplexity, etc.

Além da resposta, partilhe connosco a sua perspetiva relativamente a este tema, na secção de comentários.

Participe na nossa questão desta semana

Como faz as suas pesquisas na Internet, atualmente? Motores de pesquisa normais (Google, Bing, DuckDuckGo, etc.)

Chatbots com pesquisa integrada (ChatGPT, Claude, Perplexity, etc.)

Uso ambos os métodos Ver Resultados Loading ... Loading ...

Obrigado pela participação!

