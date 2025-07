DuckDuckGo adiciona filtro para esconder imagens de IA na pesquisa

O DuckDuckGo sempre se pautou por ser um motor de pesquisa fora do comum. Agora, está a lançar uma nova funcionalidade que vai revolucionar a Internet. Esta permite aos utilizadores filtrar imagens geradas por IA durante as suas pesquisas, numa tentativa de combater o aumento deste tipo de conteúdo online.

Atualmente, a inteligência artificial está presente em todos os lados da internet. Esta surge não só com textos gerados por esta nova tecnologia, mas também com imagens e até vídeos que não foram criados por um ser humano. Por vezes, porém, pode ser difícil distinguir se uma imagem que estamos a ver de uma paisagem é real ou gerada diretamente por inteligência artificial.

Felizmente, a pesquisa do conhecido DuckDuckGo tem uma nova funcionalidade. Esta permite esconder imagens geradas por IA ao pesquisar na Internet. Esta ferramenta não utiliza modelos automatizados de IA, mas sim listas abertas e selecionadas manualmente de sites conhecidos por alojar grandes quantidades de conteúdo gerado por IA.

O DuckDuckGo alerta, no entanto, que nem tudo será perfeito e como o utilizador espera. Algumas imagens geradas por IA vão acabar por ser mostradas aos utilizadores. Mas, e embora o filtro não seja infalível, reduz significativamente o ruído visual nas pesquisas de imagens.

Os utilizadores podem ativar a opção de forma simples e até intuitiva, como o DuckDuckGo nos habituou. Esta surge através de um novo menu suspenso na secção de pesquisa de imagens ou diretamente nas definições da conta.

Além disso, o pessoal da DuckDuckGo lançou uma versão especial do seu motor de busca que não só filtra as imagens geradas por IA. Este também desativa os resumos gerados por IA e outros elementos relacionados com a Inteligência Artificial.

Esta é mais uma novidade do DuckDuckGo que se enquadra perfeitamente na sua filosofia. Quer dar aos utilizadores que pesquisam a Internet a forma certa de obter os resultados que realmente lhes interessam e precisam. Torna mais simples pesquisar na Internet e apenas obter resultados que não incluam conteúdos gerados por inteligência artificial.