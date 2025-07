HyperOS 2.2 disponível para os Xiaomi na Europa! Estas são as principais novidades

A Xiaomi está a acelerar o ritmo das suas atualizações. O HyperOS é cada vez mais presente e com uma estética própria. A marca dá mais um passo e agora trouxe uma novidade para a Europa. O HyperOS 2.2 está finalmente disponível e pode ser instalado em muitos smartphones Xiaomi. Descubra quais podem instalar já esta nova versão.

HyperOS 2.2 chegou aos Xiaomi na Europa

O HyperOS 2.2 é a mais recente atualização do sistema operativo para telemóveis e tablets Xiaomi, Redmi e POCO. Não é um lançamento importante como o HyperOS 3.0, mas ainda traz novas funcionalidades, incluindo mudanças significativas na câmara e na inteligência artificial. Portanto, é uma atualização muito importante.

Os utilizadores dos dispositivos da fabricante chinesa aguardavam há várias semanas, mas a espera acabou: a Xiaomi lançou a atualização para o HyperOS 2.2 em muitos países da Europa e América Latina. Os primeiros dispositivos já estão a receber a atualização, incluindo telemóveis de todas as gamas de preço, não apenas os mais premium.

Primeiros dispositivos Xiaomi, Redmi e POCO a receber a atualização Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi 13T

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Redmi Note 14

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi Pad Pro

POCO F7 Ultra

POCO M7 Pro 5G

Pad POCO

Embora o HyperOS 3.0 seja a maior atualização do ano para smartphones Xiaomi, a empresa incluiu algumas novidades muito importantes no HyperOS 2.2. Entre eles, novas funcionalidades de IA que estão a chegar a muitos dispositivos. Entre elas, estão funcionalidades como a AI Search, que permite encontrar qualquer coisa no seu dispositivo utilizando uma linguagem mais natural, sugestões de escrita por IA e o novo Intérprete por IA em Tempo Real.

As principais novidades para os smartphones

Outra das mudanças mais importantes do HyperOS 2.2 está na câmara. A Xiaomi reformulou por completo a sua interface, optando por um design um pouco mais simplificado e intuitivo. Esta nova versão da câmara estreou com o Xiaomi 15 Ultra, mas agora chega a mais dispositivos graças à atualização.

A galeria foi também reformulada com um design mais limpo e novas ferramentas e opções com tecnologia de IA. Além disso, o HyperOS 2.2 também inclui melhorias gerais no desempenho do dispositivo, melhorias no processamento de fotografias e vídeos e até melhorias na experiência de jogo.

A atualização já começou a ser distribuída para os primeiros smartphones na Europa. Os que estiverem na lista acima, podem atualizar nos próximos dias ou semanas. Do que se sabe, a atualização do HyperOS 2.2 chegou na sexta-feira, 4 de julho, via OTA na sua versão final e estável.