Chega de escrever! Google muda ditado de texto no seu teclado do Android

A Google controla de forma total o ecossistema Android, oferecendo as apps que os utilizadores necessitam, mesmo as mais básicas e essenciais. A prova disso vem com o GBoard, o teclado mais usado no sistema móvel. Agora, a Google eleva-o novamente e muda completamente o ditado de texto no seu teclado do Android.

Chega de escrever no Android

Poucas aplicações são mais importantes nos nossos smartphones, e prestamos-lhes pouca atenção. O teclado da Google é uma das que mais usadas da empresa, uma vez que a maioria das marcas o tem ativado por defeito. Há alguns importantes que não o fazem, como o Samsung, mas pode ser facilmente ativado se assim o quisermos.

Esta aplicação melhorou ao longo dos anos, tornando-se quase a aplicação perfeita neste segmento de mercado. Isto após alguns anos em que alternativas como o Swype ou o Swiftkey eram concorrentes ativos. Este último ainda está disponível, mas não é tão importante como antes, embora, como faz parte da Microsoft, integre sistemas de IA da marca.

A mais recente atualização do Gboard está a ser lançada para os telemóveis Pixel e, lentamente, para outros telemóveis Android, como os da Samsung. No entanto, a implementação está a ser gradual, como está a acontecer com a ativação do Veo 2 no Gemini Advanced. Por isso, teremos de esperar alguns dias para ver a nova funcionalidade em todos os smartphones de todos os fabricantes.

Google muda ditado no seu teclado

Esta nova funcionalidade é uma reformulação do ditado de voz, uma das funcionalidades mais úteis, mas menos conhecidas pela grande maioria dos utilizadores. Normalmente escrevemos tocando em teclas ou enviamos infinitas mensagens de voz em aplicações como o WhatsApp. Ainda assim, é muito mais cómodo ditar, evitando ter de escrever, mas também evitando obrigar a outra pessoa a ouvir o áudio na íntegra.

A nova interface oculta o teclado da Google quando se está a ditar, mostrando apenas algumas ferramentas de edição, caso se queira deixar uma palavra a negrito, por exemplo. Na lateral, existe uma barra de opções que nos dá acesso a funções como o tradutor, a área de transferência e os emojis.

Mas o mais curioso é que agora existem comandos de voz para, por exemplo, enviar a mensagem ou silenciar o microfone. Parece que a Google quer que esta experiência seja perfeita, mesmo na ação final de enviar uma mensagem. E parece que este é apenas o primeiro passo para um maior controlo do teclado de voz, o que faz sentido dado o investimento que estão a fazer na Gemini.