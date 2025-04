Mudanças ou erro no Android Auto? Cartão de previsão do tempo desaparece para utilizadores

A Google tem trazido mudanças ao Android Auto e quer melhorar ainda mais esta sua oferta. As novidades estão a ser constantemente testadas e avaliadas para serem o futuro. Agora, há uma aparente novidade, que não se sabe se é uma mudança ou um erro. O cartão de previsão do tempo desaparece para utilizadores.

Temos várias informações na nossa interface do Android Auto, alguns cartões já estão connosco há algum tempo, como o relacionado com o tempo. Na verdade, nos primeiros dias do Android Auto, havia um widget de meteorologia que todos adoravam, mas isso mudou em 2019, quando foi substituído por um ícone de meteorologia na barra de estado na parte superior do ecrã.

Com a recente atualização do Coolwalk, foi adicionada uma linha do tempo à interface de vários painéis em vez de um ícone na barra de estado. O mau é que este cartão meteorológico é exclusivo para ecrãs verticais, uma vez que não havia espaço suficiente para o exibir noutros tipos de ecrãs.

Embora a Google tenha prometido que este cartão de ponto seria implementado nos restantes ecrãs do Android Auto, as coisas não parecem nada boas. De acordo com relatos da comunidade de utilizadores das últimas horas, o Android Auto já não exibe informações meteorológicas porque o cartão não carrega.

O ícone de tempo e temperatura já não é apresentado nos monitores compatíveis e, o que é ainda mais estranho, os utilizadores reportam que não descarregaram nenhuma atualização. Ou seja, o cartão meteorológico clássico já não carrega dados nos seus ecrãs verticais, mas ele ainda está presente.

De momento, não se sabe se este é um erro único relacionado com o carregamento de dados ou se é uma mudança que anuncia o seu eventual fim. Esta dúvida surge porque o cartão meteorológico parece ainda existir, mas simplesmente não mostra qualquer informação ao utilizador.

A Google ainda não se manifestou sobre esta situação, mas espera-se que em breve e gigante das pesquisas revele informações ou que corrija a falha detetada. Até lá, os utilizadores afetados, vão ter de dispensar esta informação.