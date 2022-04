Maratona da Europa regressa a Aveiro e temos 5 inscrições para lhe oferecer

Realizou-se ontem, dia 2 de abril, a apresentação oficial da segunda edição da Maratona da Europa/Aveiro. A Maratona da Europa/Aveiro, em 2019, foi a primeira edição mais participada de sempre em Portugal, reunindo mais de cinco mil atletas.

Este ano, temos 5 inscrições para lhe oferecer, para a corrida de 24 de abril.

A Maratona da Europa/Aveiro, em 2019, foi a primeira edição mais participada de sempre em Portugal, reunindo mais de cinco mil atletas, de duas dezenas de países, nas quatro corridas do evento (maratona, meia maratona, minimaratona e caminhada).

Para José Ribau Esteves, “a Maratona da Europa é uma forte aposta do município na recuperação dos hábitos de vida saudáveis dos aveirenses e uma excelente oportunidade para todos nós desfrutarmos a vida ao ar livre, depois de tanto tempo confinados. Desta vez, a Maratona da Europa não vai parar a cidade, vai enchê-la, ainda mais, de vida!”, sublinha o líder do executivo do Município de Aveiro.

A Maratona da Europa — Aveiro 2022 é co-organizada pela Global Sport e Câmara Municipal de Aveiro, contando com o total apoio da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e da Câmara Municipal de Ílhavo.

Maratona da Europa em Aveiro, no dia 24 de abril

São 42 quilómetros e 195 metros na prova rainha, num percurso praticamente plano, único no panorama mundial. Em 2019, 59% dos atletas participantes superaram os seus melhores registos na distância. Para além da maratona (42k) a Maratona da Europa — Aveiro 2022 conta com as provas de meia-maratona (21k), minimaratona (10k) e uma caminhada solidária (5k), para além da promoção de diversos eventos sociais e culturais.

Quer entrar nesta prova? Inscreva-se aqui, ou participe no nosso passatempo.

Venha correr com o Pplware: Ganhe uma das 5 inscrições No Pplware temos para oferecer 5 inscrições para a Maratona da Europa em Aveiro e para se habilitar terá apenas de deixar nos comentários, abaixo, a frase: Eu quero correr com o Pplware na Maratona da Europa. O passatempo está aberto até dia 5 de abril, até às 23h59. Os 5 vencedores serão selecionados de forma aleatória e terão que ter nome (primeiro e último) e e-mail válidos. Os vencedores serão contactados, via e-mail, pela equipa do Pplware, com a atribuição do respetivo voucher de inscrição.

Boas corridas!