TSMC está a produzir 150 mil wafers de 5nm por mês para responder à procura do mercado

A indústria de hardware está um pouco diferente daquela que conhecíamos há apenas alguns anos. Outros nomes se destacaram e há um maior interesse por parte dos consumidores sobre este setor. Mas a pandemia da COVID-19 destacou a importância que esta área tem para praticamente todos os mercados e, consequentemente, para grande parte da população mundial.

Neste sentido, de acordo com os dados agora revelados, a gigante TSMC está já a produzir 150 mil wafers de 5 nm por mês como forma de responder à enorme procura do mercado.

TSMC produz 150 mil wafers mensalmente

A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) é a maior fabricante de semicondutores do mundo. Como tal, dela dependem várias marcas populares, como a Apple e AMD, para conseguirem dar vazão à produção dos seus equipamentos, especialmente os modelos mais recentes.

E são cada vez mais as empresas que procuram a fabricante para ter os seus chips na linha de montagem da gigante taiwanesa, como a Intel. Para além disso, com a queda de desempenho da Samsung Foundry, é natural que a TSMC seja atualmente a principal escolha de várias marcas.

Todos estes fatores impulsionam a necessidade de maior produção por parte da fabricante. E de acordo com o canal DigiTimes, a TSMC aumentou as suas operações e já está a produzir pelo menos 150 mil wafers de 5 nm por mês para responder à enorme procura do mercado. Uma das grandes vantagens da fabricante é contar com aquele que é considerado o método de fabrico mais sofisticado da atualidade.

De acordo com as fontes que o DigiTimes consultou, para além de responder aos pedidos dos seus clientes, a TSMC também aumentou a produção para agarrar a oportunidade de mercado, especialmente com a Samsung a ter alguns problemas nas suas linhas de montagem. Ou seja, a taiwanesa pretende assim também cativar os clientes da rival que estão a ficar prejudicados com esta situação.

Como consequência, a TSMC aumentou então a sua produção de 5 nm para 150 mil wafers por mês, sendo que antes essa quantidade rondava os 120 mil wafers por mês, o que corresponde a um incremento de 25%.

Alguns rumores indicam também que este aumento estará relacionado com o facto da AMD ter decidido iniciar já em abril a produção dos seus novos processadores com arquitetura Zen 4.