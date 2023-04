Missão Juice da ESA: segunda tentativa de lançamento acontece hoje

A missão espacial europeia para explorar Júpiter estava marcada para ontem, contudo, as condições meteorológicas obrigaram ao seu adiamento. A segunda tentativa acontece hoje a partir do Spaceport na Guiana Francesa.

A Missão Juice - Jupiter Icy Moons Explorer - estava marcada para o dia de ontem, contudo o estado do tempo impediu que o lançamento acontecesse como previsto. Esta que é a primeira missão europeia rumo a Júpiter a bordo do foguete Ariane 5, devido a ventos fortes em altitude, teve que ser adiada por 24 horas.

Depois do lançamento, o Juice vai fazer uma viagem de mais de 884 milhões de km até chegar aos seus alvos. Esta missão tem como objetivo fazer observações detalhadas sobre o gigante gasoso que é Júpiter e os seus três grandes satélites oceânicos - Calisto, Europa e Ganímedes.

A missão irá caracterizar estes satélites tanto como objetos planetários como possíveis habitats. Também será explorado em profundidade o complexo ambiente do planeta.

A nova tentativa de lançamento está marcada para hoje, dia 14 de abril, às 13h24 (horário de Lisboa) e poderá ser acompanhado em direto através do canal do YouTube da ESA.

O Juice será lançada a partir do espaçoporto europeu em Kourou, na Guiana Francesa, no Ariane 5. O Juice vai separar-se do Ariane 5 28 minutos após o lançamento e, cinco minutos depois, a ESA começará a rastreá-lo via estações terrestres. Entre 99 minutos e 17 dias após o lançamento, os painéis solares, antenas, sondas e boom do magnetómetro serão implantados, estando pronto para continuar a sua jornada de oito anos rumo a Júpiter.

A missão conta o engenheiro aeroespacial português Bruno Sousa como diretor de operações de voo e contou com o engenheiro de antenas Luís Rolo nos testes de duas antenas de dois dos dez instrumentos do satélite, uma sonda-radar e um radiotelescópio. Os dois trabalham na ESA há mais de dez anos.