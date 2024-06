Apple liberta o iOS 17.6 beta público, além de macOS 14.6, iPadOS 17.6 e mais

Apesar de a Apple estar focada no aperfeiçoamento do iOS 18, a versão oficial, o iOS 17, ainda está a mexer. Como tal, a versão iOS 17.6 beta 1 está já nas mãos dos programadores e hoje sai para os dispositivos dos utilizadores do programa beta público.

O que há de novo no iOS 17.6?

A Apple lançou hoje as primeiras versões beta das próximas atualizações do iOS 17.6 e do iPadOS 17.6 para os testers beta públicos, com as versões beta a chegarem alguns dias depois das versões beta iniciais para programadores do iOS e do iPadOS 17.6.

Os utilizadores desta versão beta pública podem obter a versão beta abrindo a aplicação Definições, indo à secção Atualização de software, tocando na opção "Atualizações beta" e selecionando a versão beta pública do iOS 17 ou iPadOS 17. É necessário registar-se no site de testes beta da Apple.

As novas adições que a Apple prometeu para o iOS 17 foram todas implementadas nesta altura, pelo que não é claro o que será incluído no iOS 17.6, e não foram descobertas quaisquer funcionalidades na versão beta para programadores.

Com a Apple agora a mudar o seu foco para o iOS 18, é provável que o iOS 17.6 inclua correções de erros e outras melhorias subjacentes.

A Apple também lançou os primeiros betas públicos das próximas atualizações watchOS 10.6 e tvOS 17.6.

iOS 18 capta todas as atenções, mas...

Na verdade, todas as atenções estão focadas no desenvolvimento do novo iOS 18. Contudo, e como temos visto, a adoção das novas versões demora até chegar a um número alargado de iPhones. Como vimos recentemente, o iOS 17 está atualmente instalado em cerca de 77%.

Isto quer dizer que é muito importante a Apple não abdicar de evoluir a versão que atualmente serve os equipamentos.