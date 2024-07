IA da Apple vai demorar mais a chegar! Poderá ser lançada com o iOS 18.1, em outubro

A Apple está alguns passos atrás da sua concorrência no que toca à IA. As grandes empresas têm já as suas propostas, quer criadas dentro de portas, quer usando a de terceiros. Com a Apple Intelligence isso irá mudar, mas há agora novas informações. Esta IA poderá chegar apenas com o iOS 18.1 em outubro.

IA da Apple vai demorar a chegar

Tudo apontava para que a IA da Apple chegasse quando a empresa revelasse o iPhone 16 e o iOS 18. Estes eram os planos conhecidos que todos esperavam que fossem cumpridos. Agora, e segundo as informações do conhecido Mark Gurman, da Bloomberg, isso poderá mudar.

As informações que revelou garantem que a Apple Intelligence não esteja pronta a tempo para os lançamentos públicos do iOS 18 e iPadOS 18 em setembro. Ainda assim, os utilizadores podem não ter de esperar muito tempo depois disso.

Do que apresentou, a Apple terá planos para apresentar o Apple Intelligence com o iOS 18.1 e o iPadOS 18.1, que a empresa espera que seja lançado em outubro. As primeiras versões betas deste sistema para os programadores, já com algumas das características de IA, estarão prontas para chegarem ainda esta semana.

Pode ser lançada no iOS 18.1, em outubro

A Apple Intelligence não oferecerá o seu conjunto completo de características no início. Espera-se que alguns, como o Siri com tecnologia de IA, sejam lançados no final do ano. Mark Gurman informou que estas atualizações podem até ocorrer no próximo ano.

E quando o Apple Intelligence chegar, não será compatível com todos os telefones compatíveis com o iOS 18. A Apple disse durante a sua apresentação que requer um dispositivo com um processador A17 Pro ou um chip da série M. Isto exclui todos os modelos recentes de iPhone, exceto o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max.

Ainda que surja mais tarde, a criadora do iPhone tem ainda que resolver a questão da chegada da sua IA à Europa e aos utilizadores deste espaço. A empresa revelou que não acredita que conseguirão implementar todos os serviços associados para os utilizadores da Europa ainda este ano.