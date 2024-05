Google aumenta a segurança e muda a forma como se configura o 2FA

Com padrões de segurança cada vez mais elevados, a Google procura oferecer aos seus utilizadores o máximo neste campo. Este deverá ser um processo complicado, mas a gigante das pesquisas consegue aliviar estes passos. Para isso muda a forma como se configura o 2FA e como resultado a Google aumenta a segurança.

Google muda a forma como se configura o 2FA

A Google recomenda que os utilizadores aumentem os padrões de segurança das suas contas. Oferece a todos as ferramentas para que esse passo seja dado e que assim estejam mais protegidos. Agora traz mais uma novidade que aumenta a segurança naturalmente e passou a refletir isso na forma como se configura o 2FA nas suas contas.

O Google está a simplificar o processo de configuração da autenticação de dois fatores (2FA). Em vez de os utilizadores inserirem o número de telefone primeiro para ativar o 2FA, agora podem adicionar um “método de segunda passo” à sua conta, como uma app de autenticação ou uma chave de segurança de hardware, para configurar este elemento.

Isso deve tornar mais seguro ativar o 2FA, ao permitir evitar o uso de verificação por SMS, sendo naturalmente menos segura. Os utilizadores podem optar por inserir uma password única baseada em tempo através de apps como o Google Authenticator ou seguir as etapas normais para vincular uma chave de segurança de hardware.

Segurança fica mais simples e acessível a todos

A Google oferece duas opções para vincular uma chave de segurança, inclusive registando uma credencial FIDO1 na chave de hardware ou atribuindo uma chave de acesso a uma. Se o utilizador tiver uma conta do Google Workspace vinculada a uma organização e quiser usar uma chave de acesso, talvez ainda seja necessário fazer login com uma senha, dependendo das configurações dessa organização.

A gigante das pesquisas está a implementar esta mudança para todos os utilizadores do Google Workspace e utilizadores com contas pessoais da Google. Desde que a empresa começou a permitir que os utilizadores criassem chaves de acesso no ano passado, viu mais de 400 milhões de contas começarem a usá-las.

Esta vai ser uma ajuda essencial e que tornar ainda mais simples adotar padrões de segurança mais elevados. A autenticação 2FA é uma das formas mais simples de o conseguir e com esta nova ajuda todo o processo torna-se agora mais simples e mais natural.